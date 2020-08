Masken auf: Die verschobene Gemeindeversammlung hat begonnen

«Ich hoffe, dass es das einzige Mal in der Geschichte der Stadt sein wird, die Rechnungsgemeindeversammlung so abhalten zu müssen», mit diesen Worten eröffnet Stadtpräsident Kurt Fluri die Versammlung. Er steht am Rednerpult vor maskierten Solothurnerinnen und Solothurner und erinnert die Stimmberechtigten daran, dass falls sie das Wort ergreifen möchten, sie das Mikrofon nicht anfassen und sich kurz halten.

Als erstes stellte Beat Käch, Präsident der Finanzkommission, die Jahresrechnung 2019 vor. Heute wird neben dieser Rechnung auch noch über das Prakplatzreglement und das Baureglement befunden. Ausserdem wird über die Gesamtsanierung Schulanlage Vorstadt und Erwiterungsbau Dreifachkindergarten und der Kreditbewilligung Schulhaus Kollegium, Fassaden- und Dachsanierung abgestimmt.

Die Jahresrechnung 2019 wurde mit wenigen Gegenstimmen angenommen.

Auf das Geschäft Parkplatzreglement wurde mit 123 gegen 103 Stimmen nicht eingetreten. Damit gilt weiterhin das bisherige Reglement von 1984.

Update folgt.