«Wir haben jetzt den Schliessungstermin: Am 7. April ist der letzte Verkaufstag», erklärt David Strube, Direktor von Manor Solothurn. Somit geht am Samstag nach Ostern die rund 20-jährige Geschichte des Einkaufsparadieses in der Schanzmühle definitiv zu Ende (wir berichteten).

Der «Solomarkt», wie Manor Food früher genannt wurde, wird dann noch bis Ende Juli geräumt und zurückgebaut, womit er dann für den Nachmieter Lidl zur Verfügung stehen würde. Die Gebäudeeigentümerin, die Pensionskasse des Kantons Solothurn, hat zudem eine energetische Sanierung der Fassade veranlasst.

Manor gab den Schliessungsentscheid im letzten August bekannt, nachdem er eine Verlagerung des Food-Angebots in das Altstadt-Warenhaus wegen der Anlieferungsprobleme als unmöglich eingestuft hatte.

Suche nach Stellen

Betroffen waren vom Entscheid 53 Mitarbeitende, von denen einige inzwischen eine andere Anstellung gefunden haben. «Für 20 Mitarbeitende haben wir eine interne Lösung», so Strube. Seit Jahresbeginn suche man auch bei anderen Detailhandels-Unternehmen nach Unterbringungsmöglichkeiten, «das ist ein laufender Prozess.»

Jedenfalls habe man schon eine Marke unterboten: Die höchstens 24 Kündigungen seien in diesem Umfang nicht mehr nötig, versichert der Direktor, der auch darauf hinweist, dass lediglich 45 Personen überhaupt einen unbefristeten Arbeitsvertrag, also eine Festanstellung gehabt hätten.

Dann hat David Strube für die bisherige Kundschaft von Manor Food noch ein Trostpflästerchen bereit: «Wir werden die Weinabteilung inklusive Schaumweine und Spirituosen in das Warenhaus an der Gurzelngasse umsiedeln», verrät er.

Im Weiteren halte man im Altstadt-Stammhaus auch an der längst geplanten Unterbauung des Innenhofes der Nachbarliegenschaft fest, versichert Strube. Einen Termin für den Baubeginn könne er nicht nennen, «doch der Standort Solothurn ist für Manor wichtig».