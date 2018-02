Irren wir uns, oder werden diese Kreativen im Party-Trubel bereits wieder zu Spurenelementen einer einst so aufblühenden Strassenfasnacht? Ein Trost in Sachen Indoor-Fasnacht bleibt: Etliche ruhigere Fasnachts-Hotspots, oft betrieben von gestandenen «Fachkräften», wurden noch immer gerne und rege besucht – die intime Fasnachtsbeiz behält ihren Reiz.

Das «Über-Ei des Columbus»

Das ganz grosse Ding schwebt einem Freund vor. Er, professioneller Eventmacher, sähe die Reithalle als Fasnachts-Mekka. Er ist clever. Natürlich müsste da noch echter Fasnachts-Groove rein. Schwierig, mein Freund! Denn das grosse Ding hatten wir schon mal. 1989 stürmten samstags 2200 überwiegend Kostümierte das total dekorierte Landhaus am ersten Bööggefescht. Auch der Dienstag war ausverkauft, dazu kam später noch der Böögge-Frytig. Wir hatten damals , so schien es, das «Über-Ei des Columbus» gefunden.

Doch innert weniger Jahre liefen uns die Leute wieder in Scharen davon. Um auf der Strasse Fasnacht zu feiern. Mit Guggen, denen durch die oft selbstherrliche GUSO das Betreten der Stadt an den andern Tagen verwehrt wird. Sie alle machten die Fasnacht eben «great again» in den Gassen. Mit einer Fasnacht, aus dem Bauch heraus, intuitiv, aber auch kreativ und – um nochmals gewisse Auswüchse anzusprechen – auch ein bisschen subversiv. So wie die Fasnacht seit jeher begangen wird.

Das grosse Ding, die Show in der Arena, das ist sie eben nicht, unsere Fasnacht. Musste der Freund inzwischen selbst einsehen. Die Tribüne in der Vorstadt dürfte nächstes Jahr um einiges kleines ausfallen, nachdem sie am Dienstag auch bei schönstem Wetter nur zur Hälfte gefüllt war. Wir bleiben dabei: Nicht alles, was «great» ist, bekommt der Fasnacht. Aber wir machen nächstes Jahr wieder eine. Und sie wird garantiert «great again». Versprochen!

