«Märetfest» Das OK für das neue Stadtfest in Solothurn steht: Wer das Ruder übernimmt und wie das Fest aussehen könnte In exakt einem Jahr soll die erste Ausgabe des neuen Stadtfestes in Solothurn steigen. Nun gibt es erste Informationen, was geplant ist und wer alles beteiligt ist.

Konzert auf dem Märetplatz in Solothurn 2019. Bild: Michel Lüthi

Nachdem dieses Jahr wieder kein Stadtfest in Solothurn stattgefunden hat, steht nun ein OK fürs 2024 fest. In exakt einem Jahr – vom 28. bis 30. Juni 2024 – soll das neue Solothurner Stadtfest erstmals über die Bühne gehen und Solothurnerinnen und Solothurner begeistern.

Das Organisationskomitee besteht aus Alain Blaser (Geschäftsleiter Roth AG), Patrick Kohler (Geschäftsleiter Curry Factory), Sascha Friederich (Geschäftsleiter Saudan AG), Laurence Frey (Soziologiestudentin) und Johnny Sollberger (Kulturschaffender). Alle fünf seien bestens vernetzt im Gewerbe und in den Vereinen der Stadt Solothurn, teilt die Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn in einer Medienmitteilung mit.

Simon Michel (Solothurner Unternehmer und Kantonsrat) konnte als Patronatspräsident gewonnen werden. Bild: Bruno Kissling

Das Ziel ist es, das OK mit ein bis zwei weiteren motivierten Mitgliedern zu verstärken. Das Patronat übernimmt der Solothurner Unternehmer und Kantonsrat Simon Michel.

Das Solothurner Stadtfest wird sich auf die Plätze in der Altstadt von Solothurn konzentrieren, um nicht mit dem Wochenmäret zu kollidieren. Geplant sind verschiedene Attraktionen auf dem Klosterplatz, Kronenplatz und Friedhofsplatz. Auch der Aareraum solle neu miteinbezogen werden, so das OK.

Wichtig ist für das OK auch, dass das Fest von den hiesigen Vereinen getragen wird und von Gewerbe und Gastro unterstützt wird. Diese werden nach den Sommerferien in die Überlegungen miteinbezogen werden.

Das Märetfescht war lange Zeit eine Tradition in Solothurn. Bild: Michel Lüthi

Auch die Finanzierung soll im nächsten Jahr besonders im Fokus stehen. Nachdem das Märetfest und die Folgeveranstaltung Stadtfest jeweils auch an den Finanzen gescheitert sind, soll das Sponsoring ausgebaut werden, um die Standgebühren niedrig zu halten.

Weiter teilt die Stadt- und Gewerbevereinigung mit, dass man bezüglich Trägerschaft ebenfalls einen grossen Schritt weiter ist. Die Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn wird sich die Trägerschaft künftig mit Region Solothurn Tourismus teilen. Die Stadt Solothurn und die Standortförderung Espace Solothurn haben ebenfalls ihre Zusicherung gegeben, das neue Stadtfest zu unterstützen.