Streit findet die Stadt mit ihrem barocken Baustil sehr schön. «Es ist eine kleine, herzige und übersichtliche Stadt», schwärmt er. Aufgewachsen ist er ausserhalb des Stadtrandes in Langendorf, dort wohnt er noch immer. Dennoch fühlt er sich «durch und durch als Stadtsolothurner». Selbst wenn er Solothurn einmal verlassen sollte, werde er diese Identität immer behalten, denn die Stadt habe ihn zu dem gemacht, was er jetzt sei. Ein «gewöhnlicher Typ», der keinen Match des FC Solothurn verpassen will, der in der Sappi in Biberist Papiertechnologe gelernt hat und jetzt in der ETA arbeitet.

Die Skyline mit dem Schriftzug ist das erste Tattoo des 30-Jährigen. Seine Mutter hat es ihm zu seinem runden Geburtstag im letzten November beschert. «Sie wollte mir etwas schenken, das ich ein Leben lang behalten kann.» Dass es ihm irgendeinmal nicht mehr gefällt, glaubt der Langendörfer nicht. «Ich werde es mir nie reuig sein, dass ich das Tattoo gemacht habe.»

Weitere Verzierungen sind bei beiden in Planung oder frisch umgesetzt. Bei Pascal Streit hat dies jedoch nichts mit Solothurn zu tun: Er hat sich sein Sternzeichen Skorpion mit 3D-Effekt auf seinen linken inneren Unterarm tätowieren lassen. Bei Philippe Kurth entsteht nach Fertigstellung des Kunstwerks auf dem Arm ein weiteres Liebes-Tattoo: Eine Marktszene in der Gurzelngasse kommt aufs Schienbein.