Viel ist es nicht, was Lidl Schweiz auf unsere Anfrage liefert. Aber immerhin kann die die Medienstelle «bestätigen, dass wir am 31. Januar 2019 in Solothurn an der Werkhofstrasse 29d eine Filiale eröffnen.» Weitere Fragen zum Angebot oder Personalbestand würden auf einem Medienrundgang Ende Januar geklärt werden können.

Der Augenschein bei der «Schanzmühle», welche die Kantonale Pensionskasse an Lidl vermietet, ergibt: Hinter der energetisch sanierten Aussenhülle wird emsig gearbeitet, wie auch die lange Reihe von Firmenfahrzeugen auf dem Parkplatz belegt. Jegliche Firmenangabe fehlt noch auf der Aussenhaut, während innen an der Decke Lidl in einem grösseren Schriftzug bereits herzlich willkommen heisst.

Vier Kassen im «Lidl»

Noch vorhanden ist über dem ehemaligen Kiosk dessen Anschrift, was gewisse Spekulationen zulässt. Realität sind jedoch die vier Kassen mit Rollbändern, welche künftig den Kundenverkehr bewältigen sollten.

Wieder ihren angestammten Platz erhält im Gebäudeinnern die Texpress Textilpflege GmbH, die während der Umbauphase nur über ein Provisorium auf der Ostseite erreichbar gewesen war. Weiterhin in der Hand der Pensionskasse bleibt dagegen das Parkplatzregime. Manor Food war im April 2017 nach 20 Jahren ausgezogen. Verlegungspläne der Food-Abteilung ins Altstadt-Warenhaus hatten sich laut Manor nicht realisieren lassen.

Bereits länger in der Region

Lidl Schweiz unterhält seit einigen Jahren in der engeren Region Filialen auch in Bellach an der Grederhofstrasse und in Biberist am Aespli-Kreisel. Das Unternehmen mit deutschen Wurzeln führt heute rund 10 000 Filialen in mehr als 25 europäischen Ländern und verfügt damit über das grösste Netz an Lebensmittelfilialen in Europa.

Lidl Schweiz wurde 2003 gegründet und eröffnete 2009 die ersten Filialen. Das Unternehmen betreibt zwei Warenverteilzentren in Weinfelden (TG) und in Sévaz (FR). Sie bedienen über 100 Filialen in der ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den nächsten Jahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt heute rund 3000 Mitarbeitende.