Der Dezember 2017 war im Gegensatz zum Vorjahr – damals fiel in Solothurn 31 Tage lang nicht ein Millimeter Niederschlag – äusserst nass, ja gar der regenreichste Monat des Jahres. So fielen im Wallierhof Riedholz 220,7 Millimeter oder Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das ist rund das Doppelte der Dezember-Durchschnittsmenge.

Dagegen bewegte sich der Dezember mit 2,1 Grad nahezu im langjährigen Mittel. Richtige Frostperioden fehlten, und ein Eistag wurde nicht verzeichnet. Ein äusserst rarer Gast war die Sonne, die sich nur an 13 von 31 Tagen überhaupt zeigte, und dann meist nur ganz kurz.

Der Schnee war zwar immer wieder ein Thema, doch richtig länger winterlich wurde es eigentlich nie. So begann der Monat mit einer dünnen Schneedecke, die bis zum Chlausemäret wieder fast völlig verschwunden war. Am meisten Schneefall gabs am ersten Adventssonntagsverkauf mit der Weihnachtreise am 10. Dezember, doch um die Mittagszeit einsetzender Regen machte daraus wieder rasch Pflotsch. Bis Mitte Monat war alles wieder grün, ehe weitere Schneefälle am 18. Dezember kurz die Illusionen auf weisse Weihnachten nährten.

Doch die restlichen Tage bis Heiligabend blieben die Temperaturen im Plusbereich und die Festtage schneelos bei grauem Hochnebel. Nochmals verzuckert wurde die Stadt am 28. Dezember, ehe eine Warmfront aufs Jahresende das Thema Schnee vorderhand einmal beendete. Silvester war der wärmste Tag seit dem 4. November.

Immerhin war in der zweiten Dezemberhälfte Wintersport auf den Jurahöhen möglich, was bis auf weiteres unmöglich sein dürfte. Nach Sturm Burglind rauschte milde, regenreiche Luft ins Land, die wohl erst gegen den Hilaritag am 13. Januar wieder das Kälte-Potenzial für Schnee bis in tiefe Lagen hat. Aber ein Allzeit-Wintereinbruch ist derzeit nicht in Sicht. (ww)