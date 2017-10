Sie sind gegen Faschismus, gegen Rassismus und gegen Sexismus – wie eigentlich alle vernünftigen Menschen. Aber die Mitglieder der linken Gruppierung, die sich Antifa nennt, will sich nicht an die Regeln des Systems halten. «Antirassismus braucht keine Bewilligung und lässt sich nicht kriminalisieren», stand denn auch auf einem der Transparente, die die rund 200 zum Teil vermummten Demonstranten auf ihrer gestrigen Runde durch die Stadt Solothurn präsentierten.

Grossaufgebot der Polizei

Gewaltausbrüche an ähnlich gelagerten Demonstrationen sind schon mehrfach vorgekommen. Deshalb zeigten sich die zum Teil mit Tränengasgewehren bestückten Polizisten, die auch aus den Nachbarkantonen aufgeboten worden waren, in grossen Gruppen an allen neuralgischen Punkten der Stadt. «Ich hoffe, dass das die Demonstranten beeindruckt und dass alles friedlich bleibt», sagte Stadtpräsident Kurt Fluri, der das Geschehen aus sicherer Distanz beobachtete.

Denn die Antifa-Organisatoren hatten ihre Demonstration zwar weit gestreut angekündigt. «Wir wollen unseren Unmut wegen des gesamteuropäischen Rechtsrutsches und des Aufflammens rechtsextremer Gewalt auf die Strassen Solothurns bringen», schrieben sie zum Beispiel in einer Medienmitteilung. Eine Bewilligung hatten sie aber ganz absichtlich nicht eingeholt. In Bern habe die Staatsgewalt mithilfe eines immensen Polizeiaufgebots zweimal eine angekündigte Demo verhindert, lautete die Begründung für den gewählten Ort.

Los ging es kurz vor 21 Uhr beim Aaremürli in Richtung Chutz. Etwa 50 Polizisten lenkten die Demonstranten über die Wengibrücke in die Vorstadt. In umgekehrter Richtung des Solothurner Fasnachtsumzugs marschierte die Parolen skandierende Gruppe über den Dornacherplatz in Richtung Fussgängerbrücke zurück zum Aaremürli – und überall standen Dutzende Polizisten der Einsatztruppe. Nach einer Stunde endete der Umzug in einem grossen Applaus, den sich die Antifa-Gruppe selber spendete.

In Solothurn zündeten die Demonstranten gestern Freitag zwar viele Pyros und einige extrem laute Böller, aber zumindest bis zum Redaktionsschluss um 23 Uhr kam es zu keinen ernsthaften Vorfällen.