Mit viel Lärm und Rauch hatten sich 200 zum Teil vermummte Personen am 20. Oktober aufgemacht, um in Solothurn gegen Faschismus, Sexismus und Rassismus zu demonstrieren. Der einstündige antifaschistische Protestmarsch führte vom «Aaremürli» über die Wengibrücke in die Vorstadt und über die Kreuzackerbrücke zurück an den Ursprungsort. Ausser Rauch und Lärm blieb der Anlass bei grossem Polizeiaufmarsch friedlich. Der «Unmut zum gesamteuropäischen Rechtsrutsch» und das «Aufflammen rechtsextremer Gewalt und nationalistischer Abschottung» habe den Ausschlag für die Demonstration gegeben, kommunizierte die unbekannte Urheberschaft in einem vorgängigen Communiqué.

Eine Bewilligung, hiess es weiter, brauche man nicht für den Protestzug. «Der Staat versucht, selbstgerecht zu bestimmen wer, wo und wann demonstrieren darf, und welche Protestform ihnen in den Kragen passt.» Damit nahmen die Organisatoren Bezug auf eine Demo unter gleichen Vorzeichen, die einige Tage zuvor in Bern mit grossem Polizeiaufgebot unbewilligt über die Bühne gegangen war: Nun solidarisiere man sich mit den Berner Freundinnen und Freunden, «da auch wir der Meinung sind, dass es für unsere Anliegen keine Bewilligung einer staatlichen Behörde braucht. Um auf die Strasse zu gehen, müssen wir nicht um Erlaubnis fragen», so das Communiqué.