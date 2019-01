«Besser als die vergangenen drei Male.» So bilanziert Kunst-Supermarkt-Schöpfer Peter Lukas Meier die 19. Aufführung des Anlasses in der Rothus-Halle: Von den über 7000 Originalwerken aus den Werkstätten von 93 Kunstschaffenden gingen über 3000 Stück über den Ladentisch. Und mehr noch als sonst habe die Kundschaft eher die Bilder mit höher dotierten Preisschildern angepeilt.

Der Erfolg zeigte sich auch an einer gradlinigen Verkaufskurve über die ganzen acht Wochen. Nur in den ersten Tagen des Kunst-Supermarkts verzeichnet Meier traditionsgemäss einen noch grösseren Publikumsansturm. An Spitzentagen des Kunst-Supermarkts waren rund 10 bis 12 Helfer am Start.

«Und auch in der Altjahreswoche hatten wir ‹volles Haus›. Die Leute nahmen sich Zeit für einen Besuch bei uns, um sich grosszügig selbst was zu gönnen.» Als Weihnachtsgeschenk selbst kommen Bilder nämlich eher weniger infrage. «Der Kauf von Kunst ist immer auch Geschmackssache. Man muss jemanden schon sehr gut kennen, um ihm ein Bild zu schenken.»

«Es herrschte stets eine gute Stimmung», fasst Meier den Erfolg zusammen. Dies gelte auch für die fünf Künstleratelier-Wochenenden, an denen die Kunstschaffenden und zahlreiche Kunstliebhaber in Kontakt treten konnten.