Darf Kunst wirklich alles? Auch verletzend sein? Oder langweilig? Umstritten ist auch die diesjährige Ausgabe des Kunst-Supermarktes. Aber Provokation und Auseinandersetzung gehören zum Konzept der bekannten Ausstellung in Solothurn.

Sie bietet eine enorm breite Palette an Kunstwerken und viele Anregungen zu Diskussionen über die Kunst. Im Kunst-Supermarkt können Sie in über 7000 Unikaten nach Lust und Laune stöbern. Die 115 ausstellenden Kunstschaffenden sind aus über 500 Bewerbungen sorgfältig ausgewählt worden. Viele teilnehmende Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke zum ersten Mal in Solothurn und verkaufen diese zu attraktiven Preisen. Angeboten werden Originale zu 99.-, 199.-, 399.- oder 599.- Franken.