Kunst in Solothurn Linie, Raum und Zeit: Fränzi Neuhaus stellt in der Freitagsgalerie aus Die Solothurner Künstlerin Fränzi Neuhaus zeigt eine Auswahl ihrer neuen Arbeiten. Dabei bleibt sie ihrem künstlerischen Thema treu.

Künstlerine Fränzi Neuhaus in der Freitagsgalerie. Eva Buhrfeind

Es ist ihr künstlerisches Lebensthema, ihr schöpferischer Kraftort, wenn es darum geht, die zeichnerische lineare Komponente zu materialisieren, plastisch wandelbar den Raum zu erobern und diesen zu bestimmen.

Es ist denn auch diese sorgsam durchdachte Dualität von organischer und räumlicher Idee, von Natur und Synthetik, von Leichtigkeit und Konstruktion, von Zeit und Raum, die ihr facettenreiches, dabei unverkennbares Schaffen auszeichnet, sei es als schöpferische Beziehung von Materialität und künstlerischer Idee, sei es als formale Projektion und gestalterische Erkenntnis.

Wandobjekte erscheinen wie plastische Zeichnungen

Und so bespielen Fränzi Neuhaus' Arbeiten jeden Raum anders, subjektiv erarbeitet und individuell erlebbar, ebenso die Betrachtenden herausfordernd; wie auch der jeweilige intensive Entstehungs- und Denkprozess die Künstlerin fasziniert und herausfordert. So zum Beispiel ihre Wandobjekte aus einfachen linearen Gefügen, die sich wie plastische Zeichnungen anbieten und doch gleichzeitig als fragmentarische oder skelettierte Torsi erscheinen.

Doch so rudimentär sie in ihrer Natur sind, so einfach diese linear-bewegten Gefüge auch erscheinen mögen, so komplex ist doch ihre Entstehung. Auch hier wirkt zuerst die Möglichkeit einer räumlich angedachten plastischen Zeichnung, mehr kalligrafisch vernetzte Geste.

Ausstellung Fränzi Neuhaus in der Freitagsgalerie. Eva Buhrfeind

Doch die naturhafte Konstruktion aus Hightech-Material, das unter anderem im Flugzeugbau verwendet wird, ist ein intensiver Prozess, geht es doch darum, aus den Polymerplatten die vorgesehenen Objekte schnittmusterartig zu schneiden.

Oder anders ausgedrückt: in der Zweidimensionalität der Platten das Dreidimensionale zu denken, zu sehen und so herauszuarbeiten, bis die linearen Strukturen physisch sich zur assoziierten Spannung formen lassen, um entweder weiss, schwarz oder grau laminiert zu werden.

Makroskopische Einblicke in kleinste Biotope

Diese Wandobjekte sind dabei flexibel in der Wahrnehmung, der Deutung wie der Hängung. Je nachdem, wie man sich diesen Arbeiten nähert, Fränzi Neuhaus' Netzwerk der Gegensätzlichkeiten bedingt einander, bis das Widersprüchliche von Material und Thema, von organisch und technisch, von Intuition und Inspiration, klarer Struktur und künstlerischem Zufall zu einer durchaus sinnlichen Einheit findet – frei von festgelegten Bedeutungen in Raum und Zeit.

Die Solothurner Künstlerin entwickelt ihre künstlerisch vernetzten Grundsätze gleichermassen im zeichnerisch-malerischen Werk fort. Auch diese Arbeiten auf Papier in Mischtechnik geben sich auf den ersten Blick rudimentär und sind doch vielschichtig in ihrer Entstehung. Sie erinnern an makroskopische Einblicke in kleinste Biotope, die eine eigenwillige Natur imaginieren.

Man erkennt feine, schwarz gezeichnete, amorphe, an Algen erinnernde Gebilde, darüber scheinen gleichzeitig amorphe, farbig bewegte Organismen zu schweben. Eingebettet – oder wie es der Titel «Eingenistet» vielmehr suggeriert – in ein minutiös ausgeführtes Geflecht feinst schraffierter Endlosschlaufen, schöpft diese informelle Bildwerdung aus einer assoziativen Naturbeobachtung und verweist zudem auf die Wandobjekte.