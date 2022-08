Kunst in Solothurn Gregor Lanz stellt aus: Werke wie aus einem Fiebertraum Der Künstler aus Welschenrohr stellt Bilder in der Galerie Löiegruebe aus. Noch bis zum 10. September kann man seine intensiven und verwirrenden Bilder sehen.

Gregor Lanz aus Welschenrohr stellt in der Galerie Löiegrueb aus© Hanspeter Baertschi Pressefotograf Hanspeter Bärtschi

Gregor Lanz steht in der Galerie Löiegruebe in der Altstadt und schaut seine Bilder an. «Grün ist eine schwierige Farbe zu malen», sagt er über das grosse Bild, das das Auge beim Betreten der Galerie sofort auf sich zieht. Doch er ist zufrieden mit dem, was er sieht.

Auf dem Horizont steht ein Haus auf Stelzen, das er in einem Hochzeitskatalog gesehen hat. Im Vordergrund stehen lange Tische – oder Särge. Ein Mann im Anzug und barfuss steht mit hängenden Armen vor dieser apokalyptischen Szenerie.

Das Bild ist in den vergangenen drei Monaten, gerade noch rechtzeitig für die Vernissage an der Löwengasse 10, fertig geworden. Es ist fraglos ein Anziehungspunkt, doch nicht minder heftig sind die anderen Bilder. Es sei nur ein Bruchteil der zigtausend Werke, die er bei sich im Atelier in Welschenrohr hat, winkt der Künstler ab. Die Resultate aus einer über 40-jährigen Schaffenszeit.

Wunderschönes neben Grauenhaftem

Von der Farbintensität abgesehen, stehen sie dem jungen Werk in nichts nach. Die meisten sind collagenartig. Manche haben aufgeklebte Papierschnitzel, die Motive wirken zufällig zusammengewürfelt.

Ein schwarzes, maskenhaftes Gesicht ist auf rosa Untergrund gemalt, daneben fast comicartig ein Käse mit grossen Löchern. Darüber thront ein Ungeheuer, das den Betrachter fixiert. Ein Bild wie ein Fiebertraum, bei dem Wunderschönes neben Grauenhaftem auftaucht. Das beklemmende Gefühl kommt aber daher, dass man die Motive nicht einordnen und kaum einen Bezug zueinander herstellen kann.

Da will der Künstler der Betrachterin nicht helfen. Er rationalisiert seine Arbeitsweise nicht. Er male Dinge, die ihn beschäftigen. Dinge, die er schön findet. Dinge, die er hässlich findet. Gregor Lanz arbeitet, schon seit er 16 Jahre alt ist. 2017 hat er den Solothurner Kunst- und Kulturpreis gewonnen. Seine Ausstellung ist bis zum 10. September in der Galerie Löiegruebe zu sehen.