«Kulturelle Aneignung» Auftritt von Lauwarm in Bern kurzfristig abgesagt – Stattdessen gab die Band ein zweites Konzert in Solothurn Anstatt ein Konzert an der Lorraine-Chilbi zu geben, trat Lauwarm ein weiteres Mal auf die Bühne des Feen Open Airs am Klosterplatz. «An anderen Orten dürfen sie nicht spielen, bei uns gleich zweimal», sagt Roger Liggenstorfer, Mitinhaber der Absinth-Bar Die Grüne Fee.

Lauwarm bei einem ihrer beiden Konzerte in Solothurn. zvg

Das war nicht geplant. Anstatt nur am Freitag trat die Berner Reggae-Band Lauwarm gleich an beiden Abenden des Feen Open Airs auf dem Klosterplatz auf. Der Grund: Kurzfristig wurde ihr Auftritt an der Lorraine-Chilbi vom Samstagabend abgesagt, was wiederum schweizweit für Schlagzeilen sorgte. «Es handelt sich um eine zu grosse Kontroverse für ein Quartierfest. Dieses steht hier im Vordergrund», begründete der Veranstalter gegenüber «Sonntags-Blick».

Die Berner Band Lauwarm ist seit einigen Wochen in aller Munde, da ihr Konzert in der Brasserie Lorraine abgebrochen wurde, weil sich einige der Gäste unwohl fühlten. Dies hat eine schweizweite Debatte über kulturelle Aneignung ausgelöst.

Die Band Lauwarm beim Konzert am Paleggo Festival in Edlischwil, am Samstag, 30. Juli 2022. Alexandra Wey / KEYSTONE

Am Wochenende hatte die Band aber schnell einen Ersatzgig, wie sie am Samstag ihre Fans über Instagram informierte: Es sei ein wenig schade, dass der Auftritt an der Lorraine-Chilbi gecancelt worden sei. «Aber wir werden in Solothurn spielen. Wir waren gestern in der ‹Grünen Fee› bei der Altstadt und die haben gesagt, kommt doch nochmals zu uns und wir haben gesagt, warum nicht?»

«An anderen Orten dürfen sie nicht spielen, bei uns gleich zweimal», sagt Roger Liggenstorfer, Mitinhaber der Absinth-Bar Die Grüne Fee, die das Open Air organisierte. «Der Auftritt von Lauwarm war am Freitag leider etwas kurz, da sie noch im Stau stecken geblieben sind.» Da habe es gerade gepasst, dass die Band am Samstag noch einmal Zeit hatte, nach Solothurn zu kommen.

Das habe sich gelohnt, so Liggenstorfer. «Das Konzert war auch am Samstag genial. Eines ihrer besseren Konzerte seit langem urteilte die Band.» Der Mitinhaber der Absinth-Bar ist auch sonst sehr zufrieden mit dem Feen Open Air vom Wochenende. Liggenstorfer: «An beiden Abenden war die Stimmung gut und wir hatten jeweils so um die 300 Gäste.» Nebst Lauwarm traten Josua Romano, DJ Eirin, Rob van Wely, Sabrija, Villeman und Aftershow DJ auf.