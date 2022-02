Kulinarisches Solothurn Food Festivals 2022 in Solothurn: Ein Comeback und ein Newcomer Dieses Jahr kommt zum ersten Mal das Food Truck Festival nach Solothurn auf den Dornacherplatz. Auch das Streetfoodfestival wird wieder stattfinden, aber an einem neuen Standort.

Das letzte Streefoodfestival Solothurn fand unter der Leporellobrücke statt. Hanspeter Bärtschi (2019)

Letzten Sommer hat Patrick Kohler zum ersten Mal das Food Truck Festival in Grenchen und Oensingen organisiert. Schon damals war für ihn klar, dass es eine weitere Ausgabe geben wird: An beiden Standorten war der Anlass gut besucht, auch die Anbieter – die Food Truck Stände – waren sehr zufrieden.

Dieses Jahr wird er aber nicht nur die letztjährigen Events wiederholen, er wird auch noch an vier weiteren Standorten Essen aus aller Welt anbieten, so auch am zweiten Wochenende im Juni auf dem Dornacherplatz in der Stadt Solothurn.

Ein Festival dieser Art zu organisieren, darauf ist er gekommen, da er mit seiner Curry Factory selbst gerne sein Essen an Festivals anbietet. «Ich habe bemerkt, dass es in der Region noch Potenzial für ein solches Festival hat», sagt der Bettlacher Kohler.

Patrick Kohler. Facebook/@CurryFactoryGmbH

Es sei ein Festival im kleinen Rahmen, rund 15 Food Trucks kommen auf den Dornacherplatz. Dabei achtete er darauf, dass jeder Stand etwas anderes anbietet, so ist es für das Publikum abwechslungsreich, gleichzeitig lohnt es sich so für die Anbieter nach Solothurn zu kommen.

An den Abenden gibt es auch Live-Musik mit lokalen Künstlern. Das Programm steht noch nicht fest. Der Gastrounternehmen möchte mit dem Festival ein Anlass für Familien sowie auch Alt und Jung auf die Beine stellen, der einen fixen Bestandteil in der kulturellen Agenda der Stadt Solothurn wird.

Auch das Streetfoodfestival ist dieses Jahr zurück

Er sieht sein Festival nicht als Konkurrenz zum Streetfoodfestival Solothurn, das um einiges grösser ist als sein Anlass. Kohler:

«Ich bin sicher, dass die beiden Anlässe nebeneinander Platz haben.»

Dem stimmt Chrigu Stuber vom Streetfoodfestival zu. Sein Anlass hat in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden können. 2020 waren Grossanlässe pandemiebedingt verboten – letztes Jahr wäre es möglich gewesen, der ursprünglichen Standort unter der Leporello-Brücke aber schon besetzt: Dort befindet sich seit geraumer Zeit das Covid-Testzentrum des Kantons.

21 Bilder 21 Bilder Freitagabend am Streetfood Festival Solothurn Szr

Wie lange der Standort noch besetzt sein wird, ist unklar. Ein drittes Mal den Anlass ausfallen lassen, das wollen die Organisatoren aber nicht. So haben sie mit der Stadt einen neuen Standort gesucht und gefunden: Diesen August wird das Festival auf dem Platz hinter der Rythalle stattfinden, eine Woche vor dem üblichen Termin. Denn nach dem Streetfoodfestival werden dort die Arbeiten für die HESO beginnen.

Neuer Standort sei spannende Herausforderung

Da es am neuen Standort keinen überdachten Bereich gibt, werden die Organisatoren in der Mitte ein Zirkuszelt aufstellen. Die liebevoll gestaltete Dekoration wird dieses Jahr nicht fehlen, versichert Stuber, dafür sorgen die rund 50 ehrenamtliche Helfer. «Wir freuen uns auf die Herausforderung, das Festival an einem neuen Standort zu organisieren.»

Chrigu Stuber. Hanspeter Bärtschi

Beim diesjährigen Streetfood Festival handelt es sich um die sechste Ausgabe. Rund 40 Stände werden auf Besucherinnen und Besucher warten, neben dem Essen wird es auch musikalische Darbietungen geben. Ob das Festival auch in Zukunft bei der Rythalle stattfinden wird, stehe noch offen. Zuerst will man schauen, wie der Standort bei den Ständen und beim Publikum ankommt. Bei den letzten Ausgaben hat man unter der Leporello-Brücke jeweils 25’000 Besucher gezählt.

Der Zutritt bleibt auch am neuen Standort gratis, das gleiche gilt für das Food Truck Festival.