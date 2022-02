Kulinarisches Solothurn Ein Lieferdienst hat ausgewertet: Das assen die Solothurner 2021 am liebsten zu Hause Solothurnerinnen und Solothurner sind nicht ausgesprochen experimentierfreudig. Ein Blick in die Daten von Just Eat zeigt, dass die italienische Küche in Solothurn hoch im Kurs ist.

Geht es um Heimlieferungen, sind die Solothurnerinnen und Solothurner nicht experimentierfreudig. Wolfgang Wagmann

Anlässe, die sich um das Essen drehen, sind in Solothurn erfolgreich. Als 2019 das letzte Streetfood Festival Solothurn stattfand, wollten 25'000 Menschen eine kulinarische Weltreise machen und Ungewohntes, Neues ausprobieren.

Auch die hohe Restaurantdichte in der Stadt zeigt: Das Essen ist für die Solothurner wichtig. Gastrosuisse berechnete vor 12 Jahren: Auf 1000 Einwohnende kommen in der Stadt Solothurn knapp fünf Restaurants.

Schaut man die Zahlen des Essen-Lieferdiensts Just Eat an, wird im Kanton wenig Ausgefallenes konsumiert. Auf dem ersten Platz befindet sich auch gerade die blasseste Pizza: die Pizza Margherita. Am zweitmeisten wird die Döner-Box bestellt. Der dritte Podestplatz geht an den Burger.

In den Top Ten befinden sich gleich vier weitere Pizzas. Platz vier belegt eine Pizza, die polarisiert wie kaum eine andere: die Pizza Hawaii. Platz fünf geht an das Tiramisu; der folgende Rang an den gemischten Salat. Platz sieben und acht geht wieder nach Italien: an die Pizza Funghi und eine Pizza nach Wunsch.

Die Top-Ten-Liste schliesst ab mit dem grünen Salat und Pad Thai.