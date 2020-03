Krimi-Projekt soll «virtuellen» Spaziergang durch Solothurn ermöglichen

Begonnen hat das Projekt am Donnerstagmorgen mit dem «Füdlistein», der verschwunden ist. Danach kamen der Tonscherben – eines der ältesten Zeitdokumente der Stadt – und die Statue im Stadtpark abhanden. Kommissar Kuno Studer, Journalist Jeffrey Affolter und Stadtführerin Alma Müller versuchen den Fall zu lösen und hängen an der Feder des Lesers. Ganz so frei nach Sinnen darf aber nicht gedichtet werden: Keine Tote soll es geben, lautet die inoffizielle Regel. Schliesslich soll man vom Virus abgelenkt und nicht daran erinnert werden.

Den roten Faden der Geschichte hält dabei die Journalistin und Initiantin der Geschichte, Simone Leitner in der Hand. Mit den eingesandten Ideen, Stichworten oder Geschichten schreibt sie jeweils die Fortsetzung, die publiziert wird. «Ich habe eine lose Handlung, die ich verfolge», sagt sie. Diese habe sie gemeinsam mit der Stadtführerin Susanne Im Hof, die ihr beratend zur Seite steht, erfunden. Die Handlung aber sei flexibel genug für Ideen der Leser. So sei das Stichwort für das Verschwinden der Statue im Stadtpark von einer Leserin gefallen. «Die Geschichte muss nicht professionell werden. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt», sagt Leitner. Damit will sie alle ermutigen, am Projekt teilzunehmen. Ideen könnten auch als Stichwortartig eingesandt werden.

Seit Donnerstag haben sich laut Spielleiterin Nadine Boner Camacho rund drei bis fünf Personen pro Tag gemeldet. «Das freut uns sehr.» Darunter einige aus den umliegenden Gemeinden und aus dem Thal. Bisher aber hat noch kein Solothurner und keine Solothurnerin sich am Projekt beteiligt. «Je mehr mitschreiben, desto spannender wird es», sagt sie. Mitschreiben sollen bald auch Gastautoren, wie der Chefredaktor der Solothurner Zeitung, Balz Bruder, Autor Christof Gasser oder Jürg Hofer, Direktor von Solothurn Tourismus.