Krieg in der Ukraine «Wir sind tief betroffen»: Am Solothurner Stadtpräsidium wurde die ukrainische Fahne gehisst «Helfen wir, wo wir können», so die Devise der Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Mit der ukrainischen Fahne am Stadtpräsidium wolle man Solidarität und Mitgefühl für die Menschen im Kriegsgebiet ausdrücken.

Die Flagge am Stadtpräsidium an der Baselstrasse. Hanspeter Bärtschi

Zahlreiche Solidaritätsaktionen mit der Ukraine werden dieser Tage in der ganzen Schweiz und auch in der Region auf die Beine gestellt. So haben etwa im Kanton Solothurn die beiden Stadtverwaltungen von Olten und Solothurn die Flagge der Ukraine gehisst.

Stefanie Ingold, Stadtpräsidentin von Solothurn, schreibt auf ihrem Facebook-Profil: «Wir sind tief betroffen und drücken mit der ukrainischen Fahne am Stadtpräsidium unsere Solidarität und unser Mitgefühl für die Menschen im Kriegsgebiet aus. Helfen wir, wo wir können!»

Auch ihr Profilbild hat die Solothurner Stadtpräsidentin – wie aktuell zahlreiche Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer – mit der ukrainischen Flagge versehen.

Zudem hat der Regierungsrat des Kantons Solothurn in seiner Sitzung vom 1. März der Glückskette Schweiz einen Beitrag von 50’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds für die Sammelaktion «Krise in der Ukraine» zugesprochen.