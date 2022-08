Konzertsaal Solothurner Kammerorchester: Klangbilder von begeisterndem Reiz Französische Kompositionen und ein zauberhafter Mozart lockten ein durchmischtes Publikum in den Konzertsaal. Auf der Bühne war auch die Musikerin Johanna Schwarzl mit ihrer Querflöte zu hören.

Während Corona spielte das Kammerorchester ohne Publikum. Am Freitag, 28. August, lockte es ein diverses Publikum an. Michel Lüthi (Symbolbild)

Was haben wir doch wieder ein betörend mitreissendes Konzert am Freitagabend erlebt. Wir: Ein altersgemischtes Publikum aus Abonnenten und diesmal vielen jungen Musikfreunden, die wegen der Stückauswahl aber sicher auch wegen der in Technik und Interpretation beeindruckenden Flötensolistin Johanna Schwarzl diesen Abend im Konzertsaal geniessen wollten.

Johannah Schwarzl spielte mit dem Solothurner Kammerorchester. zvg

Schwarzl verfügt über eine stationenreiche, beeindruckende Ausbildung und eine mit Auszeichnungen belohnte Konzerttätigkeit. Sie unterrichtet an den Hochschulen für Musik in Bern, Zürich und im ungarischen Tokaj und ist im Symphonie Orchester Bern als Soloflötistin engagiert.

Die beiden aufgeführten Kompositionen von Camille Saint-Saëns (1835–1921), das «Andantino» aus der Odelette op. 162 sowie das «Moderato assai» aus der Romance op. 37, beide Stücke für Flöte und Orchester, zeigten ihre traumhaft sichere, virtuose Könnerschaft auf dem Instrument. Es entstanden weitschweifende Klangbilder von begeisterndem Reiz. Denn aus den Werken von Komponist Saint-Saëns spricht die Tondichtung des Impressionismus, der vor allem die Klangfarbe betonte.

Den Konzertbeginn gestaltete Orchesterleiter Michael Rubeli mit der Pavane op. 50 für Orchester von Gabriel Fauré (1845–1924). Als Pavane ist ein Tanz vom spanischen Hof bekannt, den Fauré transparent und formstreng – als Organist in der Gregorianik verhaftet – als «französischer Schumann» in die Belle Epoque übertrug.

Kammerorchester Solothurn mit Dirigent Michael Rubli im Konzertsaal. Hansjörg Sahli (4. März 2022)

Das Thema Pavane nahm der neben Arthur Honegger bedeutendste Schweizer Komponist Frank Martin (1890–1974) auf, indem er musikalisch ein Märchenspiel deutete. Eindrücklich gefielen hier die Celli in der durchgehend inspirierten Arbeit des Orchesters, das mit zartakzentuierten Einzelstimmen schwebende Tongebilde schuf.

Und danach Mozart

Obwohl Wolfgang Amadeus (1756–1791) die Flöte nicht besonders geliebt haben soll, schrieb er mit dem Konzert Nr. 1 für Flöte und Orchester G-Dur KV 313 ein zauberhaftes Werk für das Soloinstrument, für begleitende Oboen, Streicher und Hörner.

Verglichen mit dem ersten Programmteil besticht diese Komposition mit ihren strukturierten musikalischen Gedanken. Alle drei Sätze enthalten fantasievolle melodische Details, die von den Arabesken und Solokadenzen der Flöte überstrahlt werden. Mozart sicherte sich mit seinen beiden Werken für Flöte einen namhaften Platz in der Flötenliteratur. Verabschiedet wurde das Publikum mit einem von Flöte und drei Streichern gespielten stimmungsvollen Abendlied von Franz Schubert.