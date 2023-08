Kammerorchester Mozart, Stamitz und Hummel zu Gast im Konzertsaal in Solothurn Das Solothurner Kammerorchester spielt mit Solobratschistin Julia Malkova Stücke von Mozart, Stamitz und Hummel im Konzertsaal in Solothurn.

Kammerorchester Solothurn mit dem Dirigenten Michael Rubeli. Bild: Hansjörg Sahli (4. März 2022)

Mit Hingabe und Begeisterung nahm das Publikum die Aufführung des letztgespielten «Konzerts in D-Dur op. 1 für Viola und Orchester» von Carl Stamitz (1745–1801) auf. Julia Malkova, nach beeindruckender Musiker-Biografie seit 2012 Solobratschistin im Berner Symphonieorchester, verlieh ihrem «Altstimmeninstrument» jenen ausdrucksvollen, schmeichelnden Klang, der es in der Solorolle so beliebt macht.

Carl Stamitz ist der Sohn von Jan Vaclav Stamic, der als aus Tschechien nach Mannheim ausgewanderter Johann Stamitz (1717–57) in der dortigen, berühmten Hofkapelle einen neuen, spezifischen Orchesterstil begründete. Sein Sohn Carl trat in seine Fussstapfen und setzte den modernen Stil in mitreissender Melodiebildung, motivischen Kontrasten und Anklängen an Volksmusik fort.

Das Konzert im Solothurner Konzertsaal ist das dritte von insgesamt vier Aufführungen des Konzertjahres 2023. Grazil und leichtfüssig begleitete das Kammerorchester besonders im Andante mit zart gehauchten Sequenzen. Malkova gestaltete ihre Soli mit gelegentlichen Doppelgriffen technisch virtuos, empfindsam und eindringlich. Werk und Vortrag wirkten wie Musik, die das Herz anspricht.

Vor diesem krönenden Abschluss interpretierten Solistin und Kammerorchester die «Fantasie für Viola und Orchester» mit drei Sätzen von Johann Nepomuk Hummel (1778–1837). Kaum verständlich angesichts dieser Fantasie ist, dass die weit über hundert Werke des Komponisten, in seiner Zeit ein bedeutender Pianist und Vorbild für spätere Musiker, fast vergessen sind. Die aufgeführte Komposition in ihrer gesanglichen Melodik mit tänzerisch-volksmusikalischen Passagen, die in den Klangteppich der Streicher verwoben waren, fand herzlichen Beifall.

Zwei Mal Mozart

Michael Rubeli, Leiter des Kammerorchesters, hatte sich mit dem Auftaktstück des Abends ein Augenzwinkern erlaubt und seinen plastischen Dirigierstil mit schauspielerischer Dramatik erweitert. Denn das ausgesuchte Stück «Ein musikalischer Spass KV 522 für Streicher und zwei Hörner» von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) entsprach nicht so den üblichen Hörgewohnheiten. Denn gemäss Notenblatt durfte falsch gespielt werden.

Den beiden Hornbläsern und den gelegentlich schrill aufspielenden Violinen sowie Konzertmeisterin Franziska Grütter in ihrer Kadenz fiel die Aufgabe zu, klangtechnisch schräge Akzente zu setzen. Dass dies vom Komponisten so gewollt war, begründete Rubeli in seiner Werkbeschreibung. Das Publikum antwortete mit Schmunzeln. Das «Divertimento in F-Dur KV 138» war wieder ein echter Mozart, wie wir ihn in der feinsinnigen Ausgestaltung der drei Sätze lieben.