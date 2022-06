Kommentar Die riskante Wette auf ein Casino Die Stadt Solothurn erhält kein Casino, die Voraussetzungen dazu stimmen nicht. Damit, so schreibt unser Stadtredaktor Fabio Vonarburg in seinem Kommentar, dürfte kaum je ein Casino im Kanton gebaut werden, nehmen doch die Onlinespiele zu und die Bedeutung der Spielbanken sinkt. Fabio Vonarburg Drucken Teilen

Gross war die Euphorie, als Milliardärin Claire Zachanassian den Ort Güllen ­besuchte. Man erhoffte sich ein Aufblühen der Kleinstadt. Wie im Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt war auch in Solothurn die Euphorie gross, als sich zwar keine alte Dame ankündigte, sondern ein Casino auf Stadt­boden. Die Stadtpräsidentin sinnierte von einer Wertschöpfung von 100 Millionen Franken.

Ein Traum, der nun wie eine Seifenblase geplatzt ist. Die Stadtcasino Baden AG reicht kein Gesuch ein, verzichtet derzeit auf ein Casino in Solothurn.

Auch wenn betont wird, dass das Projekt nicht gestorben ist, sondern weiterverfolgt wird: Man wäre ein äusserst riskanter Spieler, würde man jetzt noch sein Erspartes auf die Realisierung eines Casinos in Solothurn setzen. Es wäre eine Wette entgegen die Wahrscheinlichkeit.

Es ist viel wahrscheinlicher, dass sich das Projekt irgendwann ganz in Luft auflöst, als dass in wenigen Jahren tatsächlich in Solothurn der Croupier am Roulettetisch ruft: «Faites vos jeux!» Auch angesichts des Spielverhaltens: Online-Casinos werden wichtiger, physischen Spielbanken könnte es bald so ergehen wie den Kinos: Sie verlieren an Bedeutung.

So wird es wohl eine weitere Episode bleiben, wie versucht wurde, im Kanton Solothurn ein Casino zu platzieren. Denn die Geschichte wiederholt sich. Anfang der 2000er-Jahre wurde die Idee eines Casinos in Egerkingen forciert. Auch damals ohne den erhofften Gewinn.