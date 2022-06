Kino Dieses Filmfestival in Solothurn wird von Jugendlichen moderiert: Bei der zweiten Ausgabe von «Zoomz» steht Harry Potter im Mittelpunkt Sie haben sich im Casting durchgesetzt, nun steht ihr grosser Auftritt am Jugendfilmfestival Zoomz bevor. Die vier Schülerinnen und Schüler des Schützenmattschulhauses moderieren den Event, bei dem etwa auch die britische Schauspielerin Arti Shah vor Ort sein wird.

Die Moderatorinnen und Moderatoren des Jugendfestivals Zoomz: Andreas Demjaneko, Kilian Krogstad, Amaya Wittwer und Amélie Biberstein (von links). Hanspeter Bärtschi

Dass Jugendliche sich in Zeiten wie diesen einen Zauberstab wünschen, ist verständlich und wohl mit ein Grund für die anhaltende Faszination durch die Harry-Potter-Filme. In den Genuss von «Harry Potter und der Feuerkelch» kommen die Jungen am 10. Juni im zweiten Teil des 2. Zoomz-Jugendfilmfestivals in Solothurn.

Der Verein Zoomz hat das Ziel, gute Kinder- und Jugendfilme vorzustellen und einen Austausch mit Filmschaffenden zu ermöglichen. Die Filme werden in Zusammenarbeit mit lokalen Kinos und Schulen gezeigt.

Die zwei Klassen B20a und b des Schützenmattschulhauses Solothurn organisieren im Kino Capitol zwei Events. Einer ging bereits über die Bühne: Gezeigt wurden die Filme «Fannys Reise» und «La Mif». Vier Schüler moderierten diesen schulinternen Anlass quasi übungshalber, denn sie werden auch den zweiten, den öffentlichen Teil, am Freitag moderieren.

Vor der Moderation ziemlich aufgeregt

Kilian Krogstad ist einer der vier Schüler-Moderatoren. Er sagt über den Film «Fannys Reise», in dem es um den Zweiten Weltkrieg geht: «Rassismus gibt es leider immer wieder. Ich hoffe, dass man etwas aus solchen Filmen lernen kann.» Kilian lacht, als er noch sagt:

«Ich habe heute morgen vor dem Film die Regeln durchgegeben und gesagt, man darf im Kino nicht essen oder trinken, oder – man darf sich dabei nicht erwischen lassen.»

Sein Kollege Andreas Demjaneko ergänzt: «Der Film ist aufwühlend und interessant.» Amélie Biberstein und Amaya Wittwer waren vor ihrer Moderation ziemlich aufgeregt. «Aber wir freuen uns auch, es ist ein Gemisch.» In der Schule gab es zuvor ein Casting, bei dem die Moderierenden ausgewählt wurden. «Wir haben das richtig geübt, mit allen Tricks wie durchatmen und sich gut erden; dazu haben wir eine Probe vor Ort gemacht.»

Amaya Wittwer und Amélie Biberstein (von links) moderieren am Jugendfilmfestival Zoomz. Hanspeter Bärtschi

Romana von Gunten vom Kino meint, sie selber wolle im Hintergrund bleiben und die Jungen machen lassen. Und Fatma Kammer, eine beteiligte Lehrerin, erzählt:

«Wir wollten das Jugendfilmfestival schon lange wieder machen. Beim ersten Mal hatten wir viel Aufwand, aber wenige Leute. Diesmal soll es besser werden.»

Die Premiere des Jugendfilmfestivals fand im Jahr 2019 statt. Damals wurde der Film «Thilda und die beste Band der Welt» gezeigt. Dieses Mal, bei der zweiten Ausgabe, dreht sich beim öffentlichen Teil alles um das Harry-Potter-Universum.

Jugendfilmfestival mit zwei bekannten Gästen

Gezeigt wird am Freitag, 10. Juni, der Film «Harry Potter und der Feuerkelch». Die Filmvorführung beginnt um 19.30 Uhr, doch los geht der Event im Kino Capitol bereits ab 18 Uhr.

Rinaldo Somaini interviewte 2016 die beiden Stuntfrauen Bettina Stucki und Arti Shah (rechts) in Olten. Bruno Kissling

Es werden etwa Original-Filmrequisiten aus der Filmreihe zu sehen sein, zudem sind namhafte Gäste vor Ort, von denen auch Autogramme ergattert werden können. Zum einen Schauspielerin Arti Shah, bekannt etwa aus «Harry Potter», «Guardians Of The Galaxy» oder «Star Wars», zum anderen der Künstler und Filmemacher Rutvig Vaid. Tickets kann man über die Website von Kino Solothurn kaufen.