Kinderkonzert Klar! Oskar! Ein Konzert für Kinder – auf der Bühne ein Bär, ein Schweinchen und weitere Tiere Ein liebevoll gestaltetes Bühnenbild, einfache, aber wirkungsvolle Kostüme und musikalische Einlagen begeisterten Gross und Klein im kleinen Konzertsaal in Solothurn.

Barbara Sandoz spielt Rosa das Schwein. Bild: José R. Martinez

«Eine lustige Sommergeschichte mit viel Musik»: Das verspricht der Flyer, der für zwei Zusatzaufführungen von «Klar! Oskar!» gedruckt wurde. Und so staunten die Kinder, die sich im Kleinen Konzertsaal vor der Bühne versammelt hatten; nur die eher Schüchternen blieben bei ihren Eltern auf den Stühlen sitzen.

Martin Schreier ist Oskar der Bär. Bild: José R. Martinez

Das Bühnenbild gefiel durch seine liebevolle und fantasiereiche Gestaltung: Ein glitzerndes, breites und schimmerndes Stoffband war mit Seetieren verziert und stellte den See dar, den der riesig wirkende Bär Oskar, gespielt von Martin Schreier, für sich ganz allein pachten wollte. Im Hintergrund zeigte eine Schilfmatte den Rand des Sees, an dem Bär Oskar unter einem roten Sonnenschirm residierte.

In die Quere kam ihm naturgemäss das Schweinchen Rosa, gespielt von Barbara Sandoz, das bepackt mit einem riesigen Schwimmring, Schwimmflügeln und einer grossen Badetasche ebenfalls den See zu erobern gedachte. Ergänzt wurde das Erwachsenenduo durch fünf Kinder, das jüngste fünf Jahre alt: einen Igel, einen Hasen und einen Waschbären; dazu kamen zwei Möwen.

Insgesamt fünf Kinder haben ebenfalls mitgespielt. Bild: José R. Martinez

Besonders Freude hatten die Kinder im Saal wohl nebst dem Bühnenbild auch an den Kostümen, die mit einfachen Mitteln eine grosse Wirkung erzeugten und wie die Bühnenbilder alle von Barbara Sandoz gemacht worden waren.

Es wurde ein schöner Tag für alle

Bereichert wurde die Geschichte von musikalischen Einlagen mit einer Geige, einem Fagott und Flöten, aber auch mit vielen Perkussionsinstrumenten oder den aus Thailand stammenden Klangfröschen, deren Schrapptöne eine spezielle Ambiance vermittelten, die gut zum Stück passte. Das Schwein Rosa bezog von Anfang an das kindliche Publikum mit ein in die Geschichte, mit Fragen, aber auch mit gemeinsamem Singen.

Es wurden Witze zum Besten gegeben, und am Schluss konnte Bär Oskar feststellen, dass dies der schönste Tag seines Lebens geworden sei, obwohl er am Anfang gar nicht begeistert gewesen war von der Konkurrenz am See. Sprachspielereien wie die Bemerkung von Schwein Rosa, es wolle aufräumen, nicht dass noch jemand finde, das sei eine Sauerei hier, erfreuten das Publikum.

«Für die Persönlichkeitsentwicklung bringt dieses Spielen den Kindern sehr viel», sagt Barbara Sandoz. Bild: José R. Martinez

«Für die Persönlichkeitsentwicklung bringt dieses Spielen den Kindern sehr viel», sagt Barbara Sandoz, die den Kindern Privatunterricht gibt, nach der Vorführung. Ein Kind habe etwa immer sehr leise geredet und jetzt auf der Bühne so, dass man es verstehen könne.

So ein Projekt bestehe aus hundert Details, von denen jedes seine Aufmerksamkeit bekommen müsse, ergänzt sie, die früher Lehrerin war. Sie liebe das Kreative und sei jedes mal stolz, wenn die Kinder ihre Parts mit viel Selbstständigkeit erfüllen lernen.