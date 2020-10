Keine Umzüge, dafür die Fart 2021: Konzept der Taskforce stösst auf Zustimmung

An einer Marathon-Sitzung am Dienstagabend hat die Taskforce «Solothurner Fasnacht 2021» den Vorstand der Vereinigten Fanachtsgesellschaft Solothurn UNO ihre Arbeit vorgestellt. «Die Sitzung ging so lange, weil es so viele Aspekte zu bedenken gibt», erklärt Peter Studer, Vize Ober Ober UNO.

Das Konzept der Taskforce sei aber sofort auf Zustimmung gestossen. «Es ist wirklich ein Durchbruch», meint der Vize Ober Ober. Gemäss diesem Konzept soll während der Fasnachtszeit Honolulu zum Kunstraum werden. Anstelle der Umzüge wird es die «Fart 2021 – 2000 Jahre Fasnachtskunst in Honolulu» geben. «Dies soll eine Parodie auf die vom Kunstverein Solothurn und dem Haus der Kunst in diesem Jahr organisierte Kunstausstellung ‹Zart 2020› sein», steht in der Medienmitteilung geschrieben. «Närrische Kunstinstallationen» werden auf verschiedenen Plätzen stehen und Schaufenster werden dekoriert sein.