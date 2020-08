Kapuzinerkresse gegen finanzielle Nöte: Spendeaktion zu Gunsten der Perspektive Solothurn-Grenchen

Über 1000 Kapuziner sind am nächsten Samstag am Märet auf dem Kronenplatz anzutreffen. Trotz Corona? Nein, nicht trotz, sondern wegen Corona. Anwesend sind aber nicht leibhaftige Kapuzinermönche, sondern Pflanzen – blühende Kapuzinerkresse. In über 1000 Pflanzentöpfen. Marktbesucher erhalten die bepflanzten Töpfe mit der Bitte um eine Spende zu Gunsten der Organisation Perspektive Region Solothurn-Grenchen. Denn diese leidet wegen der Coronakrise unter finanziellen Schwierigkeiten. Geschäftsleiterin Karin Stoop sprach vor einem Monat im Gespräch mit dieser Zeitung von finanziellen Einbussen, «die wir aus eigener Kraft nicht mehr auffangen».

Mehr Ausgaben und weniger Einnahmen

Der Organisation, die Menschen, die nicht selbstständig zurechtkommen, betreut und begleitet, fehlen wegen der Coronakrise rund 200'000 Franken. Dies aus zwei Gründen: Einerseits bot die Gassenküche einige Wochen gratis Take-away-Menus an. Andererseits fielen die Arbeitseinsätze, welche die Klienten der Organisation leisten, während des Lockdowns komplett aus. «Entsprechend auch die Einnahmen», heisst es in der Medienmitteilung der Perspektive.