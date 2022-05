Kapuzinerkloster Wegen Engagement für ukrainische Geflüchtete ist die Messe so.grün abgesagt Im Solothurner Kapuzinerkloster hätte am kommenden Wochenende die Nachhaltigkeitsmesse so.grün stattfinden sollen. Da das Kloster neuerdings ein Treffpunkt für ukrainische Geflüchtete ist, wurde die Messe abgesagt.

Ukrainerinnen backen im Kapuzinerkloster Friedensbrot: Friedenweg vor dem Kloster Hanspeter Bärtschi

Gerne hätten Urs Bucher und Selma Dubach, die Betriebsleitenden des Kapuzinerklosters die Messe so.grün schon 2020 und dann ein Jahr später durchgeführt. Doch die Coronapandemie durchkreuzte jedes Mal ihre Pläne. Erst dieses Jahr hätte die Messe tatsächlich zum ersten Mal durchgeführt werden sollen.

Doch auch jetzt wird nichts daraus. Die Organisatoren haben den Anlass abgesagt. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine habe sich das Kapuzinerkloster für die Geflüchteten engagiert, steht auf ihrer Website geschrieben. Das Kloster soll «in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt der Stadt Solothurn ein Zentrum der Begegnung und des Austauschs für Geflüchtete» werden.

Es sei aus Platzgründen nicht möglich, die Messe so.grün durchzuführen. Denn das Kloster und die Gartenanlagen stehen für verschiedene Angebote für ukrainische Geflüchtete zur Verfügung. «Wir beurteilen das Engagement für die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt als dringlicher als die Durchführung der Messe», steht auf der Website weiter geschrieben.

Verständnis der Ausstellenden

Es falle ihnen schwer, die Messe auch dieses Jahr nicht durchführen zu können, schreiben sie weiter. Sie mussten rund 50 Ausstellerinnen und Ausstellern absagen. «Die meisten waren enttäuscht, hatten aber Verständnis für die Situation», erklärt Selma Dubach, Geschäftsleiterin des Kapuzinerklosters.

Eine Verschiebung der Messe sei nicht in Frage gekommen. Die Jahresplanung sei schon gemacht und es gebe nicht mehr viele Ausweichmöglichkeiten. «In zwei Monaten wird der Krieg nicht vorbei sein», ist Dubach überzeugt.

Ob die Organisatoren nächstes Jahr einen vierten Anlauf starten, um die Nachhaltigkeitsmesse auf die Beine zu stellen, steht noch nicht fest. «Wir haben das noch nicht entschieden», erklärt Dubach. Aber: «Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Auch mit den Krieg in Osteuropa wird beispielsweise die Energiediskussion wieder eine neue Relevanz bekommen.»

Die Eröffnungsanlass findet statt

Die Messe hatte zum Ziel dem Publikum aufzuzeigen, wie man Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren kann. Dabei versuchte die Messe viele Bereiche abzudecken. Sei es das Thema Energie, Mobilität, Recycling und vieles mehr.

Mit dabei gewesen wären Bio-Bauern aus der Nachbarschaft, Vereine und Verbände, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Das Ziel der Messe sei nicht der Konsum gewesen, sondern die Wissensvermittlung, damit die Besucherinnen und Besucher «ihren eigenen Beitrag für eine bessere Welt leisten können», erklären die Organisatoren.

Zur Eröffnung der Messe war geplant, dass Hanspeter Latour sein neu erschienenes Buch Biodiversität – 365 Beobachtungen und Geschichten präsentiert. Dieser Anlass findet trotzdem statt. Er wird sich am Samstag, 7. Mai, um 12.30 Uhr in der Klosterkirche mit Regierungsrätin Brigit Wyss über Nachhaltigkeit und Biodiversität unterhalten. Moderiert wird der Anlass von Daniel «Aschi» Ernst. Der Eintritt ist frei, die Kollekte wird an die ukrainische Organisation Parasolka gespendet.