Wie sind Sie Kameramann geworden?

Daniel Leippert: Ich machte eine Lehre als Fotograf zum Einstieg, besuchte dann das Institut für den wissenschaftlichen Film in Göttingen, machte ein Praktikum im Filmkopierwerk in Hamburg und war Beleuchtungs- und Materialassistent. 1985 suchte der Fernsehsender SAT 1 Kameraassistenten, um für die News-Sendungen die Journalisten zu begleiten. Das entwickelte sich aber zu eigenständiger Kamera-arbeit. Anderthalb Jahre arbeitete ich bei SAT 1, wo ich auch im Videobereich tätig war. 1987 gründeten wir in Solothurn die Insert-Film und ich begann dort als Kameramann zu arbeiten. Seither bin ich Kameramann.

Ihr Vater, Charlie Leippert, war ja eng mit den Solothurner Filmtagen verbunden. Hatte das Einfluss auf Ihren Berufswunsch?

Das hat mich sicher geprägt, denn schon als kleiner Knirps nahm er mich an die Filmtage mit. Mit 12 Jahren filmte ich meinen ersten Super-8mm Film und ich wusste: Ich will Kameramann werden.