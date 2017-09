Eine Frage der Zeit

Mindestens so wichtig wie das Käsen selbst ist für Beeler das Lagern oder Affinieren. Gut Ding will Weile haben, und sonimmt der «Käsepapst» hinter dem Mikrofon vor dem Chästag-Publikum kein Blatt vor den Mund: «Emmentaler muss mindestens acht Monate gelagert sein. Alles bis sieben Monate ist nur Kaugummi», teilt er an die Adresse der Grossverteiler aus. Um gleich einmal nervös zu werden. Denn Beeler sucht den ultimativen Emmentaler und findet ihn auf Anhieb nicht. Dabei prangt der Laib an der Mauer des alten UGs in der Prisongasse: mächtig, schwarzschrundig – ein Prachtsexemplar von Köbi Beer. Beeler freut sich sichtlich, und lässt den Berner Käser über seine Spezialitäten referieren.