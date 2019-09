Der erste Chästag im Jahr 2011 zählte 2000 Besucher. Seither nahm die Beliebtheit und auch die Grösse des Anlasses in der Solothurner Vorstadt zu. Gleich das 10-fache an Besuchern war es bei der siebten und auch bei der achten Ausgabe: 20'000 Besucher zählte der Chästag in den letzten beiden Jahren.