Gemächlich sucht die Heilige Familie ihren Platz in der bescheidenen Krippe. Während die Heiligen Drei Könige nach dem Stern Ausschau halten, eilen drei ältere Männer durch die Gurzelngasse auf der Suche nach Maria , die sie doch eben noch in der Karawane mitlaufen gesehen haben.

Endlich ist es soweit: am Strassenrand wird es eng, man rückt zusammen und will dabei sein, wenn die Karawane, angeführt von römischen Legionären, Einlass in die Stadt verlangt. Kinderaugen leuchten, Erwachsene zücken ihre Handys. Nicht jeden Tag ziehen Schafherden, Kamele, Hirten, die Heiligen Drei Könige und mit ihren Speeren laut auf den Boden stampfende römische Legionäre durch die Gassen der weihnächtlich geschmückten Stadt.

Stau gibt es plötzlich auch vor der St.-Ursen-Treppe, wo Herodes sein Zelt aufgeschlagen hat und seinen goldigen Thron besteigt. Mit ihm ein Schriftgelehrter und eine Dienerin. Regelmässig treibt er die Legionäre an, nach dem Kind zu suchen, das ihm seine Macht entreissen könnte. «Chumm, mir göh go lose was dr König seit», sagt ein Vater und zieht seinen Sohn nach vorne.

Gegen hundert Mitwirkende waren dabei

Eintracht herrscht auf dem Friedhofplatz, wo das letzte störrische Schaf seinen Platz gefunden hat. Gelassen wachen die bescheidenen Hirten über ihre friedlich weidenden Schafe. Ein Mädchen blickt zu seiner Grossmutter, die ihm erzählt, wie die Hirten auf dem Felde als erste die Frohe Botschaft von der Geburt des Jesuskindes erfahren haben. Im Vordergrund steht diese auch bei einer jungen Familie aus Biberist. «Wir sind nicht gekommen, um einzukaufen», stellt der Vater gleich fest. «Es ist wichtig, dass darauf hingewiesen wird, dass Weihnachten nicht bloss Konsum bedeutet.»

Hinter der ganzen Inszenierung steht jedes Jahr immens viel Vorbereitungsarbeit. Gegen hundert Mitmachende haben auch in diesem Jahr dazu beigetragen, dass die oft im grossen Rummel verloren gehende Frohe Botschaft verkündet werden konnte. «Es ist schwierig, Leute zu finden, die mitmachen wollen», sagt Sandra Lutz, die mit einem strahlenden Lächeln ausdrückt, wie wichtig ihr der Anlass ist, der mittlerweile auch auf andere Orte in der Schweiz ausgestrahlt hat. Nach einem Besuch in Solothurn ist die «Wienachtsreis», die von verschiedenen Kirchenorganisationen organisiert wird, nun auch in St. Gallen fest etabliert.