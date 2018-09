Der junge Gerlafinger Frederik Maarsen hat in den letzten Tagen in Solothurn den Kurz-Spielfilm «Albert» gedreht. Wir konnten die Filmequipe in ihrer zu einem professionellen Filmstudio hergerichteten Halle auf dem Ypsomed-Gelände am letzten Drehtag besuchen.

«Albert» handelt von einem seit langer Zeit arbeitslosen Mann, weil Roboter die Arbeit von Menschen besorgen. Sein bester Freund ist ein Roboter, und weil er sich in eine Kellnerin verliebt, spielt auch die Liebe eine Rolle. Der Film ist eine zeitlose Metapher, ist aber in den 50er/60er-Jahren verortet. Maarsen ist es gelungen, für die Titelrolle den international bekannten Schweizer Schauspieler Anatole Taubman (James Bond: A Quantum of Solace) zu verpflichten. Er habe für sein Drehbuch einen dazu passenden Schauspieler gesucht und ihn in Anatole Taubman gefunden.