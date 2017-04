Nach der Winterpause beginnt die Freiluftbadesaison in Solothurn am Samstag, 13. Mai 2017. Dann wird bereits ein Wunsch des Gemeinderats umgesetzt.

Eine vom Gemeinderat Anfang April erheblich erklärte Motion fordert, dass Jugendliche bis zum vollendeten 16. Altersjahr mit Wohnsitz in der Stadt Solothurn für die Benützung des Freibads keinen Eintritt bezahlen. Die Stadt hat daraufhin entschieden, die neue Regelung bereits ab diesem Jahr einzuführen.

Alle Jugendlichen mit den Jahrgängen 2010 bis 2001 und Wohnsitz in der Stadt Solothurn werden in den nächsten Tagen angeschrieben und können dann mit diesem Schreiben und einer Identitätskarte an der Kasse des Bades kostenlos eine Saisonkarte beziehen. Von dieser Regelung können fast 1‘300 Personen profitieren, wie es in einer Mitteilung der Einwohnergemeinde Solothurn heisst.

Einzeleintritte sind weiterhin kostenpflichtig. Für Schülerinnen und Schüler im Alter von 7 bis 16 Jahren, die nicht in der Stadt Solothurn wohnen, kostet das Abonnement unverändert 30 Franken.

Auch die Tarife für Erwachsene liegen für ein Saisonabonnement unverändert bei 70 Franken, zusammen mit einer Umkleidekabine bei 150 Franken. Die Depotgebühren für Schlüssel oder Abonnementkarte betragen 30 respektive 10 Franken.