Jürgen Hofer Der langjährige Direktor von Region Solothurn Tourismus tritt Ende 2023 zurück Jürgen Hofer will nach 15 Jahren bei Region Solothurn Tourismus beruflich kürzertreten. Bereits jetzt wird sein Rücktritt per Ende des kommenden Jahres kommuniziert.

Jürgen Hofer. Hanspeter Bärtschi

Jürgen Hofer, seit 2008 Direktor von Region Solothurn Tourismus, tritt per Ende 2023 zurück. Das teilt Solothurn Tourismus am Freitagmorgen mit. Hofer habe den Vorstand im Rahmen der jährlichen Strategiesitzung über seine Absicht orientiert. Er wolle «nach einer erfüllenden Zeit von 15 Jahren» beruflich kürzertreten.

Die Suche nach einer neuen Leitung für das achtköpfige Team im Tourist Office am Kronenplatz wird umgehend an die Hand genommen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Region Solothurn Tourismus verzeichne aktuell «erfreuliche Zahlen». So bewegt sich die Zahl der Logiernächte bereits wieder annähernd auf dem Niveau von 2019 und die Stadtführungen könnten erstmals die Grenze von 1500 überschreiten. Kürzlich hat Region Solothurn Tourismus eine vertiefte regionale Zusammenarbeit mit den Gemeinden rund um Solothurn angeregt. (bey)