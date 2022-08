Die Stadt Solothurn kennt sieben klassische Freinächte. Fünf davon befinden sich in der Fasnachtszeit. Einzig am Fasnachtsmontag ist «bereits» um 3 Uhr morgens Schluss mit Feiern. Nebst an der Fasnacht gilt noch je eine Freinacht an Silvester und Neujahr. Am 1. Mai, 1. August sowie an Hilari (13. Januar) dürfen die Betriebe bis um 2 Uhr geöffnet haben.

Zusätzlich kann die Stadtpolizei nach Rücksprache mit dem Stadtpräsidium an wichtigen städtischen Anlässen – etwa der Kulturnacht oder den Filmtagen – von den ordentlichen Öffnungszeiten abweichende Bewilligungen erteilen. «Die verlängerten Öffnungszeiten gelten dabei nicht generell für alle Betriebe, sondern nur für jene, die mit den Organisatoren zusammenarbeitenden Betriebe», heisst es in der Freinachtsregelung, welche die Gemeinderatskommission am 9. Mai 2018 beschlossen hat. (fvo)