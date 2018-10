Annina Euling, wir haben letztmals vor zehn Jahren miteinander gesprochen anlässlich Ihrer Rolle im Film «Happy New Year» von Christoph Schaub. Was ist in der Zwischenzeit passiert?

Annina Euling: Viel! In erster Linie habe ich mich meiner Ausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste als Schauspielerin gewidmet und mit einem Master of Arts abgeschlossen. Da diese Ausbildung sehr intensiv war, konnte ich nur kleinere Rollen in Filmen übernehmen. Seit Beginn dieser Spielzeit bin ich festes Ensemblemitglied im Theater Bonn. Dort spiele ich derzeit eine junge Zofe in «Candide» von Voltaire.

Sehen Sie denn Ihre weitere schauspielerische Tätigkeit vor allem am Theater?

Jein! Ich möchte künftig sowohl im Theater als auch beim Film tätig sein. Beides macht mir Spass, jedes mit seiner besonderen Herausforderung.