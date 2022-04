«Jetz si mir draa» Befürworter sprach von einer «Steuerhölle», Gegner befürchtet Steuererhöhungen: Am Podium wurde über die Initiative gestritten Regierungsrat Peter Hodel (FDP) diskutierte gemeinsam mit Remy Wyssmann (SVP), Christian Thalmann (FDP), Freddy Kreuchi (FDP) und Urban Fink (CVP) über die kantonale Volksinitiative und den Gegenvorschlag.

«Jetz si mir draa!» Oder vielleicht doch nicht? Die kantonale Volksinitiative, über die am 15. Mai abgestimmt wird, fordert eine Senkung der kantonalen Steuern für mittlere und tiefere Einkommen. Doch während das Ziel dieser Initiative wohl für eine Mehrheit der Bevölkerung erstrebenswert erscheint, sind die Meinungen darüber geteilt, ob der vorgeschlagene Weg auch der richtige ist. So lud das Pro-Komitee am Donnerstagabend zu einem Podiumsgespräch in die Öufi-Brauerei ein.

Die Podiumsteilnehmer von links: Remy Wyssmann (SVP), Urban Fink (CVP), Freddy Kreuchi (FDP), Christian Thalmann (FDP) und Regierungsrat Peter Hodel (FDP). Hans Peter Schläfli

Kantonsrat Rémy Wyssmann (SVP) bezeichnete als Vertreter des Initiativkomitees Solothurn als Steuerhölle, zweitletzter im Schweizer Ranking, nur noch der Kanton Bern stehe schlechter da. «Was wir jetzt brauchen. Das ist kein Dumping bei den Steuersätzen, wir brauchen eine langfristige Steuerstrategie. Mit unserer Initiative werden wir in zehn Jahren das schweizerische Mittelfeld erreichen», argumentierte Wyssmann.

Er zeigte mit einer Grafik auf, wie die Staatsausgaben und die Zahl der Staatsangestellten in den letzten Jahren viel stärker angewachsen sind als die Wirtschaftskraft. Diese negative Entwicklung könne nur mit einem Ja zur Initiative gebrochen werden, sagte Wyssmann.

Regierungsrat Peter Hodel (FDP) sagte, der Weg des Gegenvorschlags sei der bessere. Die Anhebung der Steuerfreigrenze bringe den kleinen Einkommen eine spürbare Erleichterung. Christian Thalmann (FDP) aus Breitenbach sprach sich ebenfalls klar für den Gegenvorschlag aus.

«Wir haben kein Problem bei den höheren Einkommen, der Kanton Solothurn ist vor allem für Familien mit Kindern unattraktiv», sagte der Kantonsrat. Mit dem Gegenvorschlag gebe es Verbesserungen bei den Sozialabzügen und deutlich höhere Abzüge für die Fremdbetreuung der Kinder.

Gemeindevertreter droht sogar mit Steuererhöhung

Sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag will Freddy Kreuchi (FDP) verwerfen, der als Vertreter des Einwohnergemeindeverbandes sprach. Kreuchi klagte über die schlechte finanzielle Lage in Balsthal, wo er Gemeindepräsident ist. Als Hauptargument gegen Initiative und Gegenvorschlag drohte Kreuchi mit schädlichen Steuererhöhungen in Balsthal und anderen finanzschwachen Gemeinden.

Ein faktisch leicht widerlegbares Argument, fand Urban Fink (CVP). Denn sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag brächten für die Einwohnergemeinden keinerlei Mehrausgaben und es bräuchte somit auf Gemeindeebene auch keine Erhöhung der Steuereinnahmen. «Es wird auf Alarmismus gemacht. Es geht jetzt nur darum, die kantonalen Steuern zu senken, die Gemeindehoheit wird dadurch nicht gefährdet», sagte Fink.

Kurz zusammengefasst: Sollten die kantonalen Steuerrechnungen bei der Annahme der Initiative kleiner werden, müssten die Gemeinden den Umrechnungssatz anpassen, um dann wieder zu exakt denselben Steuereinnahmen zu kommen. Für den durchschnittlichen Steuerzahler würde dann zwar die Rechnung des Kantons kleiner, die Rechnung der Gemeinde bliebe aber gleich. Regierungsrat Peter Hodel ergänzte:

«Wir lassen die Gemeinden bei einer Annahme des Gegenvorschlags nicht im Stich. Es wird keine einzige Gemeinde geben, die deswegen finanzielle Probleme bekommen wird.»

Zum Schluss betonte Rémy Wyssmann, dass nur die Initiative eine klare Strategie vorgebe, wie der Kanton Solothurn aus der Steuerhölle herauskommen könne. Der Gegenvorschlag enthalte keinen langfristigen Plan. Zudem sei ihm die Limitierung des Pendlerabzugs auf maximal 7000 Franken ein Dorn im Auge.

Peter Hodel dagegen argumentierte, dass der Gegenvorschlag besser sei, weil die Initiative dem Kanton die Steuerhoheit entziehe, weil Solothurn bei der Annahme der Initiative gezwungen würde, auf jede Änderung der anderen Kantone in Sachen Steuerpolitik ebenfalls sofort zu reagieren.