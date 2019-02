«Ich bin für die klare Trennung zwischen Exekutive und Legislative. Ich befürworte einen Stadtrat aus fünf gewählten Mitgliedern, die einander in ihren Ressorts unterstützen können, und ein Parlament, das von der Grösse her auch kleinen Parteien die Chance auf einen Sitz lässt. Die Gemeindeversammlung löst bei mir Unbehagen aus, weil einseitig mobilisiert werden kann und die junge Generation, sowie Frauen in der Regel untervertreten sind. Es wäre zudem viel praktischer und repräsentativer, wenn man einfach schriftlich oder gar elektronisch abstimmen könnte. Deshalb bin ich eine klare Befürworterin der ausserordentlichen Gemeindeorganisation.»

Rolf Studer, Vize-Verwaltungsratspräsident Seilbahn Weissenstein

«Drei Gründe sprechen für ein Nein: Höhere Kosten für die Verwaltung und ineffiziente Arbeitsweise. Bei 30-50-Prozent-Pensen brauchen die neuen Stadträte alle ein Sekretariat. Keine Kommissionsarbeiten und Gemeindeversammlungen mehr bedeuten einen Einschnitt in die direkte Demokratie. Unterschriftensammlungen wären zu aufwendig und belasten die Verwaltung. Doch die bestehende Gemeindeorganisation muss angepasst werden. Der Gemeinderat wäre zu verkleinern und Ressortzuteilungen mit Weisungsrecht an die Verwaltung plus Kommissionen mit Antragsrecht an die Gemeinderäte (Exekutive) wären einzuführen.»