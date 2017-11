Schon im April 2016 sah manch einer das Projekt Wasserstadt untergehen. Damals legte ein ehemaliger Bundesrichter dem Kanton Solothurn ein Gutachten vor, das viele rechtliche Hürden, aber keine Realisierungschancen für das visionäre Wohnbauprojekt des Solothurner Immobilieninvestors Ivo Bracher.

Zusammen mit seinen Mitstreitern will dieser direkt an der Aare ein Wohnquartier bauen – auf dem Gelände des heutigen Stadtmistes, der für viel Geld saniert werden muss. Akzeptieren wollten die Initianten das Nein nicht. Umgehend hatten sie angekündigt, ein Ergänzungsgutachten in Auftrag geben zu wollen, das aufzeigen soll, wie die Hürden umgangen werden könnten.

Doch inzwischen ist es ruhig geworden um das Vorhaben. Gerüchten zufolge soll sich das Projektteam nach Sitzungen mit dem Kanton und dem ehemaligen Bundesrichter mangels Erfolgsaussichten gar entschieden haben, auf das Zusatzgutachten zu verzichten.

Was ist dran? Alain Benz, Medienverantwortlicher des Projektes, bestätigt: «Es ist noch kein Ergänzungsgutachten in Auftrag gegeben worden.»

Als Grund nennt er jedoch einen noch ausstehenden Entscheid aus Bern. Man wolle abwarten, ob sich das Bundesamt für Umwelt für eine Teil- oder Totalsanierung des Stadtmistes ausspricht. «Bevor dieser Entscheid gefallen ist und in dieser Sache Klarheit herrscht, besteht keine Dringlichkeit, ein Ergänzungsgutachten in Auftrag zu geben.»