Interview Weihbischof Josef Stübi: «In unserer Gesellschaft voller Singles gehöre ich fast schon zum Mainstream» Den Zölibat bezeichnet der neue Bischof im Bistum Basel für sich selbst als richtige Wahl. Dass Priester nicht heiraten dürfen, findet er trotzdem nicht mehr zeitgemäss – und auch nicht, dass nur Männer für die Weihe in Frage kommen.

Weihbischof Josef Stübi vor dem Bischöflichen Ordinariat in Solothurn. Bild: Pius Amrein (29. 3. 2023)

Weihbischof Josef Stübi empfängt uns in Solothurn, seinem künftigen Wirkungsort. Sowohl im repräsentativen Bischöflichen Ordinariat als auch im benachbarten herrschaftlichen Wohngebäude scheint noch alles neu für ihn zu sein. Kein Wunder: «Ich bin noch mitten am Zügeln und habe erst einmal in meiner Wohnung übernachtet», verrät er.

Weihbischof Stübi, im Alter von 62 Jahren schmieden die meisten Schweizerinnen und Schweizer Pensionierungspläne. Sie dagegen machen einen markanten Karriereschritt – vom Stadtpfarrer zum Weihbischof. Haben Sie auf dieses Amt hingearbeitet?

Josef Stübi: Nein, überhaupt nicht. Das war ganz und gar nicht mein Plan. Natürlich wusste ich, dass Weihbischof Theurillat zurückgetreten war. Und prompt hat mich kurz nach dessen Entscheid auch eine Zeitung aus dem Raum Baden gefragt, ob ich denn noch keinen Anruf aus Solothurn erhalten habe.

Dieser kam dann etwas später …

Genau, als mich Bischof Gmür erreichte, war ich gerade im Tessin unterwegs – und ganz baff: Seine Anfrage hat mich wirklich überrascht.

Haben Sie sofort zugesagt?

Nein, ich habe etwas Zeit gebraucht und auch mit wenigen Leuten darüber geredet. Den Entscheid habe ich dann nach einem Marsch im Maggiatal gefällt. Ich habe zu Jesus gesagt: Wir marchen das jetzt zusammen aus. Was spricht dafür, was dagegen?

Zur Person Weihbischof Josef Stübi, 62, ist mit unserer Region eng verknüpft. Er ist heimatberechtigt in Rothenburg, in Dietwil (Freiamt) aufgewachsen; in Immensee besuchte er das Gymnasium. Es folgte ein Theologiestudium in Luzern und München. Während fast 15 Jahren wirkte er als Pfarrer in Hochdorf, bevor er im Jahr 2008 Stadtpfarrer von Baden wurde.

Das Resultat dieses Zwiegesprächs kennen wir …

Genau. Und mit meinem Entscheid haben sich auch die Pensionierungsfragen, die langsam auch bei mir aktuell wurden, erledigt.

Haben Sie sich denn auch die Frage gestellt, warum Bischof Gmür sie für den richtigen Mann in diesem Amt hält?

Ja, ich habe ihn auch direkt darauf angesprochen. Einer der massgebenden Punkte war für ihn mitunter auch, dass ich stets an der Pfarreibasis tätig war. Einen Professor wollte er offenbar nicht.

Sie repräsentieren die katholische Kirche nun noch viel stärker als bisher. Wie gehen Sie damit um? Etwa damit, dass man Sie jetzt in weiten Teilen der Schweiz automatisch mit der gesellschaftspolitisch konservativen Haltung der Kirche verbindet?

Vorab: Ich werde mich im Rahmen der Vorgaben unserer Kirche bewegen. Doch wie schon als Pfarrer werde ich auch als Bischof versuchen, den Menschen so weit entgegenzugehen wie möglich, verschiedenen Anschauungen Platz zu geben. Es ist wichtig, dass man aufeinander hört, aufeinander zugeht, miteinander geht und sich wegen unterschiedlicher Meinungen nicht den Glauben abspricht. Papst Franziskus fördert dies ja auch mit dem Synodalen Prozess, auf den ich grosse Hoffnungen setze.

Worauf beziehen sich diese Hoffnungen?

Darauf, dass die Anliegen der Leute in den Pfarreien gehört werden. Es sollten nun gewisse Dinge in Bewegung kommen.

Konkreter, bitte: Was sagen Sie zur Gleichstellung der Frau in der Kirche?

Nun, in vielen Punkten ist die Gleichstellung auch in der katholischen Kirche umgesetzt – zum Beispiel, wenn es um Lohnfragen geht. Sogar im Vatikan können Frauen neuerdings in hohe Funktionsränge aufsteigen. Schon vor Jahren waren mir zum Beispiel auch in der Funktion als Dekan Frauen überstellt. Doch Sie sprechen wohl den zentralen Punkt der Weihe an.

Genau.

Wir reden schon so lange darüber, und es ist meiner Ansicht nach an der Zeit, die Frauenordination auf den Weg zu bringen – ohne Angst und vielleicht auch schrittweise. Ein erster Schritt wäre die Weihe zu Diakoninnen. Falls es so weit kommt, werde ich dies als Bischof unterstützen.

Damit machen Sie sich wohl nicht nur Freunde.

In der Tat können sich das manche Leute überhaupt nicht vorstellen und sperren sich dagegen. Gegenteilige Meinungen – in welcher Frage gibt’s das nicht. Und es gibt in dieser Frage in unserer Weltkirche Ungleichzeitigkeiten. Bei uns ist sie viel drängender als in anderen Weltregionen. Darum unterstütze ich Papst Franziskus’ Idee, angestossen bereits beim zweiten Vatikanischen Konzil, den Kontinentalkirchen mehr Entscheidungskompetenzen einzuräumen. So könnte man in verschiedenen Bereichen besser auf örtliche Bedürfnisse reagieren.

Womit wir bei einer anderen Forderung in unseren Breitengraden wären – der Aufhebung des Pflichtzölibats. Was sagen Sie dazu?

Auf dieses Thema pflege ich zwei Sichtweisen. Persönlich habe ich mich für den Zölibat entschieden – es hat sich für mich als der richtige Weg erwiesen. Und damit bin ich ja nicht allein: Wenn man auf die wachsende Gruppe der Singles in der Gesellschaft blickt, könnte man sogar behaupten, ich gehöre zum Mainstream (lacht).

Und der andere Blickwinkel?

Auch hier gilt: Ich habe persönlich nichts dagegen, das Priesteramt vom Zölibat zu entkoppeln. Im Gegenteil. Man würde damit den ehelosen Priester nicht abschaffen. Aber man gäbe verheirateten Seelsorgern die Möglichkeit, sich weihen zu lassen. Ich kenne eine ganze Reihe von guten Kollegen, die das wohl tun würden. Nur wären damit längst nicht alle Probleme gelöst.

Aha?

Zum einen klagen auch Kirchen ohne Pflichtzölibat über Mangel an Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Zum anderen würden wir bei uns, wo so viele Frauen in der Seelsorge stehen und grossartige Arbeit leisten, vor den Kopf stossen, wenn der Pflichtzölibat aufgehoben würde, ohne gleichzeitig auch den Frauen neue Wege zu ermöglichen. Diese beiden Themenfelder müssen aus meiner Sicht und in unserem Umfeld gleichzeitig angegangen werden.

Als Bischof werden Sie sich auch zu den Missbrauchsvorfällen in der katholischen Kirche äussern müssen. Wie blicken Sie auf dieses dunkle Kapitel?

Erstens mit grossem Unverständnis und Bedauern. Zweitens stelle ich die These auf, dass wir im Bistum Basel weit vorangekommen sind in der Aufarbeitung, aber auch in der kontinuierlichen Sensibilisierung. Ich komme eben von einer Pastoralraumkonferenz zum Thema Nähe und Distanz. Das war eine Weiterbildung mit einer Fachperson, für viele war es aber eher eine Auffrischung. Denn wir sprechen das Themenfeld immer wieder an. Es gilt Nulltoleranz – auch für Verhaltensweisen, die noch klar von sexuellen Übergriffen entfernt sind.

Weihbischof Josef Stübi: «Die Kirche wird kleiner werden, aber dabei vielleicht sogar lebendiger.» Bild: Pius Amrein (Solothurn, 29. 3 2023)

Die Kirche verliert kontinuierlich an Rückhalt in der Bevölkerung. Selbst im sehr katholischen Kanton Luzern ist der Tag nicht mehr fern, an dem der Anteil der Katholikinnen und Katholiken an der Bevölkerung unter die 50-Prozent-Grenze sinken wird. Bereitet dies Ihnen Sorgen?

Es lässt mich nicht kalt, zumal ich damit als Pfarrer ja sehr direkt konfrontiert war. Doch Angst habe ich nicht. Womöglich werden die Finanzen schwinden, müssen wir den Gürtel enger schnallen. Doch die Kirche wird nicht untergehen. Sie wird sich ändern, kleiner werden – und dabei vielleicht sogar lebendiger. Wobei ich gerne volle Kirchen habe …

Warum kann die Kirche selbst in Zeiten so vieler globaler Krisen offenbar vielen Menschen kein attraktives spirituelles Angebot mehr machen?

Gegenthese: Wir bieten noch immer ein attraktives Angebot. Bei Firmungen treffe ich regelmässig junge Leute, 15- bis 18-jährig, die bewusst, selbstständig und sogar öffentlich Ja sagen zum Glauben. Bei Brautleuten ist es ähnlich und auch bei jungen Eltern, wenn es um die Taufe ihrer Kinder geht. Diese kommen, weil sie das wirklich möchten, und nicht, weil das halt einfach dazu gehört. Es sind natürlich weniger geworden. Aber der Entscheid fällt heute ohne gesellschaftlichen Druck und damit wohl bewusster.

Unser Gespräch findet kurz vor dem Karfreitag und vor Ostern statt. Was bedeuten Ihnen diese Feiertage?

Die Botschaft dieser Feiertage bildet letztlich den Kern unseres Glaubens. Jesus Christus beschreitet den Weg ans Kreuz, spürt die absolute Gottverlassenheit, erlebt eine Depression sondergleichen. An Ostern zeigt sich: Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod und überstrahlt alles, sogar das Furchtbare des Karfreitags, aber auch unsere eigenen schweren Wege, auch unseren eigenen Tod. Diese österliche Hoffnung gibt mir Lebenskraft – schon für diese Welt wohlverstanden. Doch sie weist darüber hinaus. Wir feiern das Geheimnis einer grossen Liebe, einer grenzenlosen, alles übersteigenden Liebe.

Trotzdem wird die gleiche biblische Grundlage in Moskau von Kirchenvertretern beigezogen, um einen Krieg zu rechtfertigen.

Das macht mich, ehrlich gesagt, fassungslos und traurig. Für mich gibt es einen zentralen, universellen Satz in der Bibel, der eine solche Haltung verunmöglicht – und in vielen Lebenslagen eine Leitplanke sein kann: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Oder zugespitzt mit einer Botschaft aus der Bergpredigt: Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.