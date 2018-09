Die Nachfrage nach Informationen zu den neu inventarisierten Gebäuden ist bei den Hausbesitzern so rege, dass noch zwei gleichartige Anlässe organisiert worden sind. Daneben läuft eine Ausstellung zum Bauinventar im Museum Blumenstein noch bis am 31. Oktober während den Öffnungszeiten des Museums. Auch gibts Führungen im Blumenstein diesen Samstag, 22. September, um 14 Uhr, am Freitag, 12. Oktober, um 15 Uhr sowie am Dienstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr. (mgt)