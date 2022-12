In flagranti erwischt Weihnachtsbaum aus dem «Winter Wunderland» geklaut – Betreiber postet Video der Diebin auf Facebook Noch bis zum Silvesterabend können Besucherinnen und Besucher auf dem Dornacherplatz in Solothurn das «Winter Wunderland» erleben. Nun hat der Diebstahl eines Christbaums die festliche Stimmung getrübt. Die Diebin wurde dabei auf frischer Tat ertappt.

So schön sah es am 23. Dezember auf dem Dornacherplatz aus. Hanspeter Bärtschi

Wer von Weihnachten noch nicht genug hat, kann im «Winter Wunderland» auf dem Dornacherplatz in Solothurn noch vier Tage lang weiterfeiern, ehe der Anlass an Silvester den Schluss markiert. Doch nicht immer geht es inmitten der Erlebniswelt mit Eisfeld, Weihnachtsmarkt und Chalets so harmonisch zu und her, wie ein auf Facebook gepostetes Video beweist.

Die Aufnahmen zeigen eine junge Frau, die einen Christbaum vom Gelände des «Winter Wunderlands» entwendet. Diesen schleift sie zum Eingang einer benachbarten Liegenschaft, wo sie verschwindet – nicht ohne dass ihr Hund noch sein Revier auf dem Diebesgut markiert.

Nicht der erste Diebstahl im «Winter Wunderland»

Gefilmt hat die Szene ein Mitarbeiter der Salz & Pfeffer Gastro AG, die seit je her das «Winter Wunderland» auf dem Dornacherplatz durchführt. Wir erreichen Geschäftsführer Chris van den Broeke am Mittwochnachmittag telefonisch. Er erklärt: «Ich war selbst nicht dabei, als es passierte. Ein Mitarbeiter hat das Video gemacht, getraute sich aber nicht, die Person anzusprechen.»

Chris van der Broeke. Hansjörg Sahli

Die Liegenschaft gegenüber des Dornacherplatzes befindet sich neben der ehemaligen Drogenanlaufstelle. Heute wird das Gebäude von Menschen aus der autonomen Szene frequentiert. Auch van den Broeke vermutet die Täterin aus jenem Milieu. Und er sagt: «Hätte sie uns einfach gefragt, hätten wir ihr den Baum gegeben.»

Leider ist der Vorfall nicht der einzige in der Art, wie der Betreiber des «Winter Wunderlands» erklärt. Bereits eine Woche zuvor sei ins Chalet und andere Buden auf dem Festgelände eingebrochen worden. Dabei seien Spirituosen und Zigaretten weggekommen.

Persönlichkeitsrechte durch Video verletzt?

Das Video des Vorfalls hat van den Broeke nun auch auf der Facebook-Seite der Veranstaltung veröffentlicht. Während die meisten User den Diebstahl verurteilen, kritisieren andere die Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Frau im Video. Van den Broeke dazu: «Ich finde, so etwas darf man ruhig zeigen. Wer so etwas tut, muss auch mit den Konsequenzen leben.»

Fahndungserfolge oder dergleichen erhofft sich der Betreiber durch das Posten des Videos nicht. «Vielleicht meldet sich die Diebin ja bei mir», erklärt er, fügt aber an: «Doch wahrscheinlich landet der Baum dann wieder auf dem Festgelände, wo wir ihn dann entsorgen dürfen.»