Muttern als Augen und ein aufgerissener Schnabel sollen den erwünschten Effekt bringen. Nur irgendwas stimmt nicht. Die Reaktion des pinken Knet-Tiers auf das auftauchende Unwesen kommt zu spät, das erkennt Kaspar Flückiger sofort. Der Leiter des Animationsfilm-Workshops, der im Rahmen der Filmtage an zwei Tagen durchgeführt wird, löscht ein Bild, und schon sieht das Ergebnis ganz anders aus.

Am Sonntag findet von 9.30-11.30 und 13.30 bis 16.30 im Alten Spital statt.

Der gebürtige Solothurner gibt seit zehn Jahren Workshops an Grundschulen. Es brauche nicht viel, um einen Animationsfilm zu machen. Ein Smartphone oder Tablet und etwas zum Animieren. Und das sei nicht schwierig. «Man kann alles animieren», sagt Flückiger. Im Gewölbekeller des Alten Spitals hat er sechs Arbeitsstationen vorbereitet. An jeder kann man eine spezielle Tricktechnik erfahren. Beim Legetrick ist die Kamera in der Höhe fixiert und auf die Tischplatte gerichtet. Beim Puppentrick können die Teilnehmer Knete animieren.

Léanne (8) und Ava (11) haben sich den ganzen Tag reserviert, um zu animieren. In ihrem zweiten Film bringen sie eine Legoraupe dazu, übers Bild zu wandern. Danach lassen sie das Wort «Willkommen» auftauchen.