Das Abtun mit den Schindeln wird mit Tennisbällen geübt. Zuerst werden ein paar einfache Übungen zum Einwärmen gemacht. «Probiert mal, den Tennisball mit der Schindel einige Male hintereinander in die Luft zu schlagen», weist Reinmann die Gruppe an. Gesagt, getan, die Kids üben fleissig. Dann gehts ans richtige Abtun – aber nur mit Tennisbällen: Die Nousse kommen nicht zum Einsatz. Reinmann und zwei seiner Vereinskollegen üben mit der «Abtun-Gruppe», indem sie Tennisbälle werfen, die von den Kindern mit der Schindel abgetan werden. Das klappt ganz gut, die Kinder werden immer besser im Umgang mit der für sie schweren Schindel. Einige von ihnen hornussen nicht zum ersten Mal, das sieht man. Celina hat bereits erste Erfahrungen: «Ich habe auch schon gehornusst. Das Abtun ist nicht so schwierig, eher das Schlagen.»

Am Rand des Rieses erhält die «Schlag-Gruppe» in der Zwischenzeit von vier weiteren Vereinsmitgliedern Instruktionen. Dann gehts auch dort ans praktische Üben. Die Kinder merken bald, dass es nicht so einfach ist, mit dem Träf den Nouss richtig zu treffen. Laurin erklärt: «Ich habe gar nicht genau gewusst, was Hornussen ist, aber es gefällt mir. Ich habe sogar den Nouss getroffen.» Die Kinder üben das Abschlagen eifrig. Während er den anderen beim Üben zusieht, erzählt Luan: «Es ist wichtig, dass man beim Hornussen einen Helm trägt, mein Papi hat letztens einen Nouss an die Zähne gekriegt. Das darf nicht passieren.»

«Der fliegt in die Wolken!»

Nach einer guten Stunde ist es Zeit für ein Znüni. «Es hat für alle ein Weggli und ein Schoggistängeli. Und trinkt genug, es ist heiss.» Die Kinder freuen sich über das Znüni und sind sichtlich durstig. Alle sitzen an einem grossen Holztisch vor dem Vereinshaus und diskutieren angeregt miteinander. «Es freut uns, dass so viele gekommen sind. Heute sind nicht nur die Kinder vom Solothurner Ferienpass, sondern auch jene vom Bucheggberger Ferienpass hier. Wir haben zusammengelegt, weil wir dachten, das Interesse sei kleiner», erklärt Reinmann. Er sei aber erfreut über das grosse Interesse. «Nachwuchs ist immer gut», meint er schmunzelnd.