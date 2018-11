Und damit würde genau das ermöglicht, was die Anwohnerschaft seit vier Jahren mit Einsprachen bekämpft: eine höhere Ausnutzung der bisherigen Zone W2b auf neu vier Geschosse. Diese fordert die Investorin des geplanten Wohnparks Wildbach, die Schweizerische Gesellschaft für Immobilien AG SGI in Zürich (vgl. Box).

Doch dann geschah lange nichts, die Stadt drohte gar mit Konventionalstrafe, und erst nach Projektänderungen – die Überbauung sei nicht marktkonform, so die Investorin – entstand nach und nach die erste, abgeänderte Etappe. 2014 beantragte die SGI für die letzten beiden Baufelder eine Verdoppelung des Volumens mit neu vier Geschossen, was nun knapp 300 Einheiten ermöglicht hätte. Der Gemeinderat stimmte der Änderung des Gestaltungsplans zu, doch die sich getäuscht fühlende Anwohnerschaft machte mit Einsprachen und Unterschriften gegen die neuen Pläne mobil.

Am Anfang war Champagnerlaune: Im Januar 2000 gabs Häppchen und Weisswein zum Spatenstich des Wohnparks Wildbach mit Reden von Stadtpräsident Kurt Fluri und Baudirektor Walter Straumann. Zwei Jahre zuvor hatte die Schweizerische Gesellschaft für Immobilien SGI in Zürich 54'000 Quadratmeter Bauland erworben, um das Wettbewerbs-Siegerprojekt von Stefan Sieboth mit 140 Einheiten umzusetzen.

So entsteht gleich neben dem geplanten Wohnpark Wildbach jenseits der Bahngeleise auf Bellacher Boden eine grössere, viergeschossige (!) Überbauung, die mit der neuen Bellacher Bahnhaltestelle einen direkten öV-Anschluss hat. Was übrigens die städtischen Baubehörden und politischen Gremien schon verschiedentlich als Argument für die Aufzonung des Nachbarareals in der Weststadt gesehen haben.

Weiter wird argumentiert, die geplanten Blockbauten seien generell zu gross und nicht quartiermassstäblich, es fehle ein Verkehrskonzept, eine Evakuationsplanung und der Vermerk, dass ein Gestaltungsplan erstellt werden müsse. Ohnehin seien die Immissionen für die Anwohnerschaft zu massiv. So bezweifeln die Petitionäre, ob das neue, restriktivere Parkplatzreglement mit der Ortsplanungsrevision überhaupt angenommen werde. «Diese grosse Überbauung ist nicht notwendig. Es gibt genügend anderes Bauland», verweisen sie auf das «Weitblick»-Areal der Stadt nebenan und die Bautätigkeit in den Nachbargemeinden.

«Wir wissen, dass die Wiese Bauland ist und können mit der bisherigen W2b-Zone durchaus leben», findet Dengler. Doch die geplante Überbauung sei zu gross dimensioniert, «und die entsprechende Erschliessung sowie die notwendige Infrastruktur könnte die Stadt noch teuer zu stehen kommen».

Einsprachen werden behandelt

Unabhängig davon stehen die Einsprachen aus der Anwohnerschaft von 2014 nach einem jahrelangen juristischen Hin und Her immer noch auf Feld eins. «Ja sie sind immer noch bei uns in der ersten Instanz», bestätigt Urs F. Meyer, Leiter des städtischen Rechtsdienstes. Man habe die noch angeforderten Unterlagen vom Investor erhalten und werde sich jetzt entsprechend der Weisung des Verwaltungsgerichts materiell mit den Einsprachen gegen den abgeänderten Gestaltungsplan befassen. «Dieses Jahr dürfte es allerdings nicht mehr reichen», so Meyer zur Einsprachenbehandlung, die nun unabhängig von den Aufzonungsabsichten in der neuen Ortsplanung erfolgen wird.