Hugi, Kummer, Rohrer Ein neuer Job, ein Abgang und ein Korb: Wo sind die ehemaligen Direktoren der Solothurner Filmtage heute? Sie leiteten alle einmal die Solothurner Filmtage. Die beruflichen Wege von Ivo Kummer, Seraina Rohrer und Anita Hugi überschneiden, kreuzen oder folgen sich bisweilen. Manchmal gehen die Pläne allerdings nicht ganz auf.

Ivo Kummer, Filmtagedirektor 1989 bis 2011

Seraina Rohrer, Filmtagedirektorin 2011 bis 2019

Anita Hugi, Filmtagedirektorin 2019 bis 2021

In Solothurn sind diese drei Persönlichkeiten bestens bekannt, man könnte gar sagen: Sie gehören zur hiesigen Lokalprominenz. Immerhin leiteten sie einen der prestigeträchtigsten Anlässe der Stadt, das Schaufenster für den Schweizer Film – und auch ein bisschen für die schönste Barockstadt des Landes.

Anita Hugi, 1975 in Grenchen geboren. Bild: Peter Klaunzer/ Keystone

Turbulenter Abgang, euphorischer Neuanfang

Der Abgang von Anita Hugi war indes wenig rühmlich. Wobei unklar bleibt, welche Seite sich mehr Kritik gefallen lassen muss. Der Filmtage-Vorstand schaffte daraufhin den Direktorenposten ab und gab die Leitung des Festivals von nun an in Hände einer künstlerischen und einer administrativen Leitung.

Tempi passati. Die in Solothurn geschasste Hugi hat ihr Happy End gefunden: Die Grenchnerin (aber in Biel aufgewachsen) wird ab September das Departement Film an der Genfer Hochschule für Kunst und Design leiten. Sie wolle «Kreation und Bildung als ein gemeinsames Abenteuer sehen, das, wenn es gelinge, alle zusammenschweisse und dazu ermutige, noch weiter zu gehen», wird Hugi in der Mitteilung zitiert.

📷📷📷Quel bonheur de rejoindre la @HEADGENEVE. Vive le cinéma (suisse), et sa relève! - Ich freu' mich riesig, künftig das Department #Film der Kunsthochschule #Genf zu leiten. Vive le #CinemaSuisse, und sein Nachwuchs♥️! - The future is unwritten. -> https://t.co/frb8Vt3UPy pic.twitter.com/EV2adaW9ZP — Anita Hugi (@NarrativeB) August 3, 2023

Die Hochschule findet lobende Worte für ihre Zeit in Solothurn: Sie habe einen neuen Preis geschaffen, eine neue Sektion konzipiert, zudem eine «bahnbrechende neue Website» eingeführt, welche aus Archiven des Schweizer Kinos besteht. Während ihrer Amtszeit habe das Festival eine Verjüngung erlebt, mehr Präsenz für Frauen und Westschweizer sowie Tessiner Filme geschaffen. Zudem verzeichneten die Filmtage unter Hugi zwei Rekordausgaben, «einschliesslich einer Online-Ausgabe während des Lockdown-Jahres».

Ivo Kummer, 1959 in Solothurn geboren. Bild: Jean-Christophe Bott/ Keystone

Ein Korb für Kummer

Hugis Vorgängerin dagegen folgt nicht ganz dem Drehbuch. Seraina Rohrer sollte den Posten des Filmchefs beim Bundesamt für Kultur übernehmen. Dieser war bisher von Ivo Kummer besetzt. Der Solothurner wechselte 2011 nach 22 Jahren als Direktor der Solothurner Filmtage dorthin, jetzt hört er auf. Rohrer war Favoritin für seine Nachfolge, doch sie sagte ab. Ende.