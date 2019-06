Der ehemalige Bloosophoniker – er ist beruflich als Illustrator und Zeichnungslehrer in der Fachschaft bildnerisches Gestalten und Werken der Kantonsschule unterwegs – bewies einmal mehr sein ausgesprochenes Flair und feines Gespür für die Umsetzung des Sujets «Jo säg au». Im Plakat spitzt links ein als Till Eulenspiegel verkleideter Narr seine Ohren, rechts zeigt ein Chessler seine Verwunderung über das Vernommene. Das Vernommene bezieht sich auf die Sprechblase mit den närrischen Terminen von der Chinderchesslete bis zum Bööggverbrönne. Die Plakette mit diesen beiden Protagonisten sowie Sujet, Ort und Jahrzahl ist oval gehalten.

Henzi als «Reservist»

Übrigens, eine Henzi-Plakette wurde ungeplant auch am diesjährigen Fasnachtsdienstag getragen. Weil nach dem Fasnachtssonntag alle 18 000 Plaketten ausverkauft waren, musste für den Dienstagsumzug eine Ersatzlösung her. Plakettennarr Toni Armbrust hatte noch genügend Plaketten von 2016 – mit dem Sujet «wieduwotsch» von Henzi eben – im Archiv, weil wegen des schlechten Wetters der Dienstagumzug nur in reduzierter Form und vor wenig Publikum durchgeführt werden konnte. In einer Blitzaktion spritzte er 1500 Stück blaugrünlich um und härtete sie industriell.