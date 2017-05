Am Freitagabend ist in der Solothurner Weststadt in der Guggers­hofstrasse ein Stapel Holzschnitt in Brand geraten. Gemeldet wurde der Brand bei den Feldern hinter den Schrebergärten gegen 18.40 Uhr.

Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Solothurn konnte das Feuer rasch löschen. Die Kantons­polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich verursacht wurde. Zum einen wurden entsprechende Gegenstände vor Ort gefunden.