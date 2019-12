«Hier ist alles einmalig» – Warum der Soledurner Wiehnachtsmäret seinen Zauber nicht verliert

Es scheint jedes Jahr dasselbe zu sein: Überall werden dieselben Lieder gesungen, dieselben Geschenke gekauft und dieselbe Sehnsucht nach Glühwein gestillt. Dennoch schafft es der Wiehnachtsmäret seit zehn Jahren, Besucher und Marktfahrer aus den grossen Städten hierher zu locken. Warum?

Nelly und Andreas Böhlen reisen jedes Jahr aus Bolligen an: «Hier ist einfach alles einmalig.» In Bern sei der Märet zu kommerziell geworden. «Wenn wir die Produkte überall sonst kaufen können, hat es ja keinen Sinn.» Auch Reto Weber aus Dagmersellen verkauft seine Beerenweine aus dem Luzernerischen einzig hier und am Weihnachtsmäret in Einsiedeln. «Der Märet ist einfach gut gemacht», findet er und ist dieses Jahr zum achten Mal mit dabei.