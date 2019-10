Heller Raum für dunkle Momente: So sieht die sanierte Abdankungshalle aus

Wie Lukas Reichmuth vom städtischen Hochbau informiert, war die Abdankungshalle als streng neuklassizistischer Zentralbau konzipiert worden. «Über einem hohen Sockel mit Freitreppe erhebt sich der Repräsentationsbau.» Die Hauptfassade wird durch vier dorische Säulen, ein hohes Gebälk und einen Dreiecksgiebel dominiert. Über dem Mittelportal erinnert eine Inschrift an das Vergängliche und an das Unvergängliche: «Ewige Seele steig flammend empor - sink irdischer Leib in Asche.»

Erbaut wurde das Krematorium zwischen 1923 und 1926 und zwar durch die Architekten Edgar Schlatter und Ernst Fröhlicher. Die seitlichen Erweiterungen, würfelförmige Annexbauten auf Betonstützen, entstanden zwischen 1960 und 1961 und wurden von Hans Luder geplant. (sba)