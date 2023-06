Heisses Weekend Floaten, Eiskaffee und Mürli-Pizza: So hat in Solothurn der Sommer begonnen Die Stadt Solothurn erstrahlt dieses Wochenende in der Sommersonne. Solothurner tummeln sich am Mürli und auf der Aare zum Essen und Trinken, zum Floaten und Paddeln. So war die Stimmung am Wochenende – ein Rundgang.

Am Freitagabend hört man schon beim Gewerbeschulhaus ein Gewirr aus Stimmen und Gelächter.

Skater zeigen auf dem Platz ihre Tricks, an der Ecke des «H4»-Parkplatzes spielt eine Gruppe Boccia, und überall auf dem Mürli sitzen Leute, die rauchen, reden und ihre Pläne besprechen. Viele haben Stand-up-Paddles und Luftmatratzen zum Floaten dabei. Der Sommer hat Solothurn definitiv eingenommen.

Stand-up-Paddles auf der Aare. Bild: José R. Martinez

Andere floaten und paddeln schon in der warmen Abendsonne auf dem kühlen Wasser und steigen beim «Solheure» oder bei der «Aarebar» aus. Dort sind alle Tische voll.

Das Mürli ist gut besetzt. Bild: José R. Martinez

Die Sommerabend-Geniesser brauchen nicht unbedingt einen Tisch: Sie sitzen auch auf dem Mürli, im Schneidersitz oder die Beine auf der Seite baumelnd, und essen Take-away-Pizza mit einem Apérol Spritz oder Hugo dazu. Durch ihre Sonnenbrillen schauen sie den Floatern und Paddlern auf dem glitzernden Wasser zu.

Durch ihre Sonnenbrillen schauen sie den Floatern und Paddlern auf dem glitzernden Wasser zu. Bild: José R. Martinez

Das Mürli ist belegt bis zur Ecke des Solaare. Von dort aus laufen einige Richtung Badi zur Badmeister-Sommer-Lounge. Unter ihnen zwei Frauen, eine in kurzen Hosen und eine im Sommerkleid. Sie schieben ihre Velos und teilen eine Flasche Sekt. «Die Nacht ist noch jung!», sagt eine von ihnen, und sie gehen am Aareufer entlang, während das Sonnenlicht langsam golden wird.

Zmorgetürmli und Eiskaffee am Sonntag

Am Sonntagmorgen ist noch etwas weniger los in der Stadt, aber man spürt trotzdem schon das Bedürfnis der Solothurner, den Sommer voll auszukosten. In der noch sanften Wärme essen sie in der «Barockbar» Zmorgetürmli und trinken Eiskaffee. Einige tragen Sportkleidung und haben ihre Velos am Mürli abgestellt.

Nach dem kühlen Sprung ins Wasser. Bild: José R. Martinez

Auf dem Weg Richtung «Solheure» sieht man Gruppen auf Velos die Strasse hinunterfahren, andere auf dem Bänkli in der Sonne Glace essen. Und auch einige Floater und Stand-up-Paddler sind schon unterwegs.

17 Bilder 17 Bilder So hat sich die Stadt abgekühlt und so geht sie mit der Hitze um. Bilder: José R. Martinez

Jetzt werde das Wasser auch richtig warm, sagt eine Frau, die mit ihren Kindern beim Steg farbige Schlauchboote aufbläst. «Dann friert man nicht den ganzen Weg.» Deswegen gingen sie nun immer öfter. An diesem Tag floaten sie bis zum Attisholz-Areal und grillieren dann dort. «Es ist einfach schön, so auf der Aare zu treiben», sagt sie.

Schlauchboote aufblasen erfordert viel Atem. Bild: José R. Martinez

«Man merkt, wie die Leute seit Corona wieder lockerer werden», sagt die Kellnerin einer Solothurner Bar. Es habe an den Tischen draussen nun immer viele Leute. «Das ist natürlich mit Arbeit verbunden, aber die Stimmung ist mega schön», sagt sie. Am Mittag weicht der Eiskaffee an den Tischen Apéros und leichten Snacks. Eine Gruppe jubelt, als zwei ihrer Freunde von der Brücke in die Aare springen. Solothurn geniesst den Sommer.